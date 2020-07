Börsenplätze NIU Technologies ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:

19,60 EUR +0,26% (07.07.2020, 16:10)



Nasdaq-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:

22,56 USD +2,04% (07.07.2020, 16:00)



ISIN NIU Technologies ADR-Aktie:

US65481N1000



WKN NIU Technologies ADR-Aktie:

A2N7LN



Ticker-Symbol NIU Technologies ADR-Aktie:

0O9



Nasdaq Ticker-Symbol NIU Technologies ADR-Aktie:

NIU



Kurzprofil NIU Technologies:



NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen für die Elektromobilität. Das Unternehmen bietet intelligente elektrische Zweiräder an. (07.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIU Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrorollern NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) unter die Lupe.NIU glänze mit sehr guten Absatzzahlen. Zudem hätten gleich mehrere Analysten ihre Kursziele für den Titel deutlich erhöht. Die NIU Technologies-Aktie habe alleine in den letzten sieben Tagen 50 Prozent zugelegt.Die Absatzzahlen von NIU hätten sich vom Corona-Crash deutlich schneller erholt als von vielen Analysten erwartet. In Q2 habe NIU seinen Absatz um 61,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht. NIU habe 160.138 E-Scooter gegenüber 99.365 im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor verkauft. Wachstumstreiber sei der Heimatmarkt in China gewesen. Hier habe das Plus bei stolzen 81 Prozent gelegen!Hinter NIU verberge sich jedoch nicht nur ein Hersteller von Elektrorollern. NIU habe seine Wertschöpfungskette bereits frühzeitig durch einen Sharing-Dienst erweitert. Natürlich gebe es andere Produzenten wie Go-Vecs, Askoll, Torrot und Vespa Electric die auch diesen Markt beackern würden. Aber, Konkurrenz sei gut und belebe das Geschäft. Das fördere und beschleunige die Innovationskraft der Branche.Das Potenzial für die nächsten Jahre jedoch sei groß. Zukunftsforscher würden erwarten, dass Elektroroller, E-Bikes und E-Tretroller eine Schlüsselrolle bei der Mobilität spielen würden. Inzwischen habe die Aktie das Allzeithoch bei 20,00 Dollar geknackt.Anleger sollten den stark gestiegenen Kursen jedoch nicht hinterherlaufen und einen Rücksetzer abwarten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link