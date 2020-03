Tradegate-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:

6,30 EUR +1,61% (26.03.2020, 14:41)



Nasdaq-Aktienkurs NIU Technologies ADR-Aktie:

6,76 EUR -0,15% (26.03.2020, 14:41)



ISIN NIU Technologies ADR-Aktie:

US65481N1000



WKN NIU Technologies ADR-Aktie:

A2N7LN



Ticker-Symbol NIU Technologies ADR-Aktie:

0O9



Nasdaq Ticker-Symbol NIU Technologies ADR-Aktie:

NIU



Kurzprofil NIU Technologies:



NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen für die Elektromobilität. Das Unternehmen bietet intelligente elektrische Zweiräder an. (26.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIU Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NIU Technologies (ISIN: US65481N1000, WKN: A2N7LN, Ticker-Symbol: 0O9, Nasdaq-Symbol: NIU) unter die Lupe.Das Papier des Elektroroller-Herstellers notiere derzeit über 30% unter dem Niveau seit Ausbruch der Coronavirus-Krise. Die vor wenigen Tagen veröffentlichten Zahlen für das Jahr 2019 würden aber das segr dynamische Wachstum zeigen. Die Elektroroller seien hipp, stylisch und v.a. würden sie den Nerv der Zeit treffen.NIU habe in den letzten Monaten das Portfolio systematisch ausgebaut. Die Elektroroller würden die N, M, U- sowie die NQi-Serie umfassen. Hinzugekommen seien das Elektro-Motorrad RQi-GT und der dreirädrige E-Roller TQi-GT. Die darin verbauten Akkus hätten nur ein Gewicht von 10 Kg. Der Akkupack könne also leicht mit nach Hause oder ins Büro genommen und aufgeladen werden.Die Produkte kämen bei der Kundschaft gut an. Das zeige die Umsatzentwicklung von NIU seit der Gründung. Die NIU-Aktie sei auf dem aktuellen Niveau als eine spekulative Depotbeimischung einen Blick wert. Der Stoppkurs sollte bei 5,45 Euro platziert werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2020)Börsenplätze NIU Technologies ADR-Aktie: