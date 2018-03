Xetra-Aktienkurs NEXUS-Aktie:

27,30 EUR +1,11% (16.03.2018, 10:09)



Tradegate-Aktienkurs NEXUS-Aktie:

27,50 EUR +1,48% (16.03.2018, 10:47)



ISIN NEXUS-Aktie:

DE0005220909



WKN NEXUS-Aktie:

522090



Ticker-Symbol NEXUS-Aktie:

NXU



Kurzprofil NEXUS AG:



Die NEXUS AG (ISIN: DE0005220909, WKN: 522090, Ticker-Symbol: NXU) - der eHealth-Spezialist - entwickelt und vertreibt IT-Lösungen für das Gesundheitswesen. Diese Lösungen ermöglichen Krankenhäusern, Altenheimen, Rehabilitations- und Sozialeinrichtungen den Schritt in die digitale Patienteninformation. NEXUS unterstützt auch die integrierte Gesundheitsversorgung, die den Datenaustausch zwischen Hausarzt, Krankenhaus und der Rehabilitationsklinik ermöglicht. Mit über 650 Mitarbeitern entwickelt die NEXUS-Gruppe Softwarelösungen für das Gesundheitswesen, mit denen täglich über 180.320 Anwender in 25 Ländern weltweit arbeiten. (16.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - NEXUS-Aktienanalyse von Analystin von der Privatbank Berenberg:Charlotte Friedrichs, Analystin der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der NEXUS AG (ISIN: DE0005220909, WKN: 522090, Ticker-Symbol: NXU) und erhöht das Kursziel von 27 auf 31 Euro.Der deutsche IT-Spezialist habe den Umsatz im Gesamtjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 11,2% gesteigert, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Das starke organische Wachstum von 8% sei um ein 3%-iges Wachstum durch M&A-Aktivitäten ergänzt worden. Friedrichs gehe davon aus, dass die Partnerschaft mit Olympus 2018 zum Umsatz 6,2 Mio. Euro und zum EBITDA von 4,6 Mio. Euro beitragen werde. Die Analystin habe ihre EPS-Schätzungen nach oben revidiert.Charlotte Friedrichs, Analystin der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die NEXUS-Aktie bestätigt und das Kursziel von 27 auf 31 Euro angehoben. (Analyse vom 16.03.2018)Börsenplätze NEXUS-Aktie: