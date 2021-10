Tradegate-Aktienkurs NASDAQ-Aktie:

175,90 EUR +0,51% (18.10.2021, 12:26)



NASDAQ-Aktienkurs NASDAQ-Aktie:

203,02 EUR +1,19% (15.10.2021, 22:00)



ISIN NASDAQ-Aktie:

US6311031081



WKN NASDAQ-Aktie:

813516



Ticker-Symbol NASDAQ-Aktie:

NAQ



NASDAQ-Ticker-Symbol NASDAQ-Aktie:

NDAQ



Kurzprofil NASDAQ Inc.:



NASDAQ OMX Group Inc. (ISIN: US6311031081, WKN: 813516, Ticker-Symbol: NAQ, NASDAQ-Symbol: NDAQ) gehört zu den größten internationalen Börsenbetreibern. Der Konzern ist in den Bereichen Handel, Börse und Aktiengesellschaften tätig. Der Börsenträger bietet seinen Kunden zahlreiche Dienstleistungen und Kapitalaufnahme-Lösungen an. Die Unternehmenstechnologie ermöglicht den Betrieb von zahlreichen Börsen, Clearing-Gesellschaften und Wertpapiersammelbanken in mehr als 50 Ländern. Aus einer Börsenfusion von NASDAQ und OMX entstanden, liefert das Unternehmen Branchenkenntnisse und moderne technische Entwicklung im Börsensektor. Im Bereich OTC (over-the-counter) werden auch Strom- und Gasverträge gehandelt. In Europa hält NASDAQ Börsen in Stockholm, Kopenhagen, Helsinki, Island, Tallinn, Riga, Vilnius. Außerdem unterhält NASDAQ den weltweit größten Handel mit Energie-Derivaten, wozu auch der europäische Carbon-Handel gehört. (18.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NASDAQ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Börsenbetreibers NASDAQ Inc. (ISIN: US6311031081, WKN: 813516, Ticker-Symbol: NAQ, NASDAQ-Symbol: NDAQ) unter die Lupe.Am kommenden Donnerstag, 21. Oktober, werde der Börsenbetreiber NASDAQ (ISIN: US6311031081, WKN: 813516, Ticker-Symbol: NAQ, NASDAQ-Symbol: NDAQ) seine Bücher für das dritte Quartal öffnen. Die Aktie steige unterdessen immer höher und habe jetzt erneut ein Chartsignal geliefert. Anleger sollten die NASDAQ-Aktie nicht links liegen lassen.Die Analysten von Bloomberg Intelligence würden gemischte Zahlen für NASDAQ erwarten. Das Volumen der gehandelten US-Aktienoptionen dürfte um 11% gestiegen sein, der Handel Institutioneller werde hingegen 13% schwächer erwartet. Der Konsens rechne mit einem EBIT von 415 Mio. USD nach 369 Mio. USD vor einem Jahr. Der Umsatz sollte demnach auf 833 Mio. USD nach 715 Mio. USD gestiegen sein.Das KGV von etwa 27, das für kommendes Jahr prognostiziert werde, sei im Vergleich mit dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre von 22 nicht günstig. Das liege zum Teil aber auch an der Rally seit dem Coronacrash im Frühjahr 2020. Da NASDAQ zunehmend im Segment Datendienstleistungen expandiere, erscheine die Bewertung wieder im grünen Bereich. Dort sollten in den kommenden Jahren auch die höchsten Wachstumsraten möglich sein.Börsenplätze NASDAQ-Aktie: