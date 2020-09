Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach einem bemerkenswerten Lauf mit einer Vielzahl von neuen Rekordständen in Serie kam es beim NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) zum Ende der vergangenen Woche zu einem scharfen "reversal", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der größte Kursrückgang seit März habe das Technologiebarometer erneut unter die alte Trendlinie seit Anfang 2016 (akt. bei 11.665 Punkten) zurückfallen lassen. Auf Wochenbasis schlage sich diese Entwicklung in einem "bearish engulfing" nieder. Dass der Bogen zuvor überspannt gewesen sei, signalisiere z. B. der Blick auf die 200-Tage-Linie (akt. bei 9.372 Punkten). Von einem sehr großen (negativen) Abstand zur meistbeachteten Glättungslinie im März sei das Pendel zuletzt nahtlos in das andere Extrem umgeschlagen. Schließlich habe sich der Technologieindex zuletzt weiter von dem gleitenden Durchschnitt entfernt als jemals zuvor in den letzten 13 Jahren. Per Saldo dürfte der NASDAQ Composite eine Verschnaufpause eingeläutet haben. Die Kombination aus der Trendlinie, welche verschiedene Hochpunkte seit 2011 verbinde, sowie dem unteren Bollinger Band (akt. bei 10.730/10.692 Punkten) definiere dabei den ersten Rückzugsbereich. Ein Rebreak dieser Trendlinie würde weiteren Korrekturbedarf generieren. (07.09.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.