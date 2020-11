Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit Hilfe des Kursverlaufs des NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) können Anleger derzeit ein aktives Risikomanagement betreiben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zunächst würden mit Blick auf den Monatsultimo die fast deckungsgleichen Hochs der letzten beiden Monate auffallen, wobei das Oktoberhoch (11.966 Punkte) unterhalb des Pendants des Vormonats verblieben sei. Die Serie von fünf Bewegungshochs in Folge sei also zu Ende gegangen. Da das Monatstief gleichzeitig höher liege als im Vormonat, entstehe ein sog. Innenstab. Auch dieses Phänomen dokumentiere den aktuellen Verlust an Momentum.



Auf der Indikatorenseite notiere der MACD weiterhin auf historisch einmalig hohem Niveau. Dagegen generiere der RSI nach einer mehrjährigen negativen Divergenz aktuell ein handfestes Verkaufssignal. Vor diesem Hintergrund gelte es unverändert, einen Rückfall in den Basisaufwärtstrendkanal seit 2011 zu verhindern. Die obere Kanalbegrenzung verlaufe im November bei 10.931 Punkten. Da bei einem Abgleiten unter dieses Level auch der beschriebene "inside month" nach unten aufgelöst wäre, biete sich diese Marke als engmaschige Absicherung an. Bei einer negativen Weichenstellung markiere das alte Allzeithoch vom Februar bei 9.838 Punkten die nächste Rückzugslinie. (02.11.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.