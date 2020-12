Ausblick: Die Bullen hätten sich in den letzten Tagen wie erwartet durchsetzen können. Doch sie hätten sich schwer getan. Durch dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch hätten die Bullen natürlich die besseren Karten in der Hand, doch die Lage könnte sich rasch eintrüben.



Die Long-Szenarien: Bleibe der Index in dieser Woche über 12.100 Punkte, hätten die Bullen für nächste Woche ein starkes Kaufsignal auf ihrer Seite. In diesem Fall könnte der Index bis Ende des Jahres bis auf 13.000 Punkte ansteigen. Dazwischen gebe es im Prinzip keine weitere Hürde.



Die Short-Szenarien: Aktuell hätten die Bären im Tageschart natürlich kein aktives Signal. Frühestens heute könnte nach einer stark bärischen Tageskerze ein erstes Schwächesignal erfolgen. Würde der Index dann sogar ein neues Wochentief unter 12.100 Punkte ausbilden, hätte der Index das Potenzial bis auf 11.500 Punkte zurückzufallen. Bei rund 11.730 Punkten verlaufe im Tageschart der EMA50 als erstes Anlaufziel für Teilgewinnmitnahmen. (02.12.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der führende Technologie-Index NASDAQ 100 verzeichnete am Dienstag bei 12‘510 Punkten ein neues Allzeithoch, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zum ersten Mal in der Geschichte habe die 12.500 Punkte-Marke überschritten werden können. Für einen Tagesschlusskurs über dieser Marke habe jedoch die Kraft der Bullen nicht ausgereicht. Zur Schlussglocke habe der Index bei 12.455 Punkten notiert. Durch den Anstieg in dieser Woche habe endlich die Widerstandszone bei 12.300/12.400 Punkten überwunden werden können. Ganz überzeugend sei dieser Anstieg zwar nicht, nichtsdestotrotz sei ein neues prozyklisches Kaufsignal generiert worden. Aus charttechnischer Sicht sollte der Index in den kommenden Tagen nicht mehr signifikant unter die runde 12.100 Punkte-Marke zurückfallen.