Hamburg (www.aktiencheck.de) - Es scheint einen neuen "sicheren Hafen" zu geben, den NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X), so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg im aktuellen "Märkte-Monitor".Kurzfristiger AusblickDie Entwicklung des Coronavirus überschatte die aktuelle Unternehmensberichtssaison und werde die Märkte auch in den nächsten Tagen in Bann halten. Beginne jedoch die Ansteckungsrate deutlich abzunehmen, dürfte eine Erholungsrally zeitnah einsetzen. Am heutigen Montag würden im US-Bundesstaat Iowa die Vorwahlen sowohl für die Demokraten als auch für die Republikaner starten. Bei den Republikanern sei Amtsinhaber Donald Trump indes fast schon gesetzt. Am 8. Februar würden in Irland die vorgezogenen Parlamentswahlen stattfinden. Für die USA stehe heute der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe an. Am Dienstag würden die Industrie-Auftragseingänge, am Mittwoch der ISM für den Servicebereich und am Freitag die Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht. In China, Italien und der Eurozone stünden am Dienstag die Einkaufsmanagerindices (Service) an und für Deutschland würden am Donnerstag die Industrie-Auftragseingänge sowie am Freitag die Industrieproduktion und die Exporte für Dezember publiziert. (03.02.2020/ac/a/m)