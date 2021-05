Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit 14.074 Punkten hatte der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) letzte Woche ein neues Allzeithoch verbuchen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Durch die Brille der Technischen Analyse betrachtet, könnten Anleger also von einer "eitel Sonnenschein"-Situation ausgehen. Dennoch wolle derzeit keine Jubelstimmung aufkommen. Das liege zum einen daran, dass das vorangegangene Rekordlevel von Mitte April (14.050 Punkte) nur um wenige Zähler übertroffen worden sei. Zum anderen müsse die Kursentwicklung der letzten Wochen als seitliche Schiebezone interpretiert werden. In diesem Zusammenhang gelte es ein Abgleiten unter das Tief vom 22. April bei 13.717 Punkten unbedingt zu verhindern, zumal der trendfolgende MACD gerade ein negatives Schnittmuster geliefert habe. Bei einer negativen Weichenstellung würde die angesprochene Tradingrange in eine kleine Topbildung umschlagen und damit die Gefahr eines "false breaks" deutlich erhöhen. Auf der Oberseite würden die Analysten andererseits einen Sprung über die o. g. Hochs bei 14.050/14.074 Punkten als prozyklisches Kaufsignal definieren. Schließlich besitze eine konstruktive Auflösung der o. g. Schiebezone das Potential, dem NASDAQ 100 nochmals neues Aufwärtsmomentum einzuhauchen. "Make or break" laute also das aktuelle Motto! (04.05.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Nasdaq 100



mehr >