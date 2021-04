Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Unter dem Motto "der zwiegespaltene Index" hatten wir beim NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zuletzt das Spannungsfeld zwischen einer Schulter-Kopf-Schulter- und einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation diskutiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Durchgesetzt habe sich letztlich die positive Variante in Form der unteren Umkehr. Dabei habe der Signalgeber bei rund 13.300 Punkten seine Wirkung nicht verfehlt. Lohn der Mühen sei ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 1.100 Punkten - abgeleitet aus der inversen S-K-S-Formation -, welches zu einem rechnerischen Kursziel im Bereich von 14.400 Punkten führte. In diesem Zusammenhang sorge das neue Allzeithoch von 14.050 Punkten für ein zusätzliches Ausrufezeichen. Schließlich könne damit die Kursentwicklung seit Anfang Dezember als breite Schiebezone zwischen 12.200 Punkten auf der Unter- und gut 13.800 Punkten auf der Oberseite interpretiert werden. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, biete sich das jüngste "swing low" bei 13.782 Punkten - zumindest für Trader - als enge Absicherung an. (19.04.2021/ac/a/m)

