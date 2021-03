Ausblick: Zwar sei das gestern entstandene Gap nicht besonders ausgeprägt, doch man sollte es nicht ignorieren, denn es könnte sich noch zu einem sehr bearishen Island-Gap entwickeln.



Die Short-Szenarien: Solange der Index in den kommenden Tagen nicht über der 13.300 Punkte-Marke schließen sollte, seien die Bären im Vorteil. Eventuell starte der Index heute unter 13.050-Punkte, dann könnte das oben angesprochene Island-Gap entstehen. Allerdings dürfe der Index dann nicht mehr bis 13.150 Punkte ansteigen. Sollte dieses Szenario eintreten, dürfte der Index wieder auf die 12.500 Punkte-Marke zurückfallen.



Die Long-Szenarien: Könne sich der Index über der runden 13.000 Punkte-Marke halten, wäre der EMA50 als massive Unterstützungslinie bestätigt. In diesem Fall dürfte der Index einen Angriff auf die 13.500 Punkte-Marke starten. (17.03.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der US-Technologie Index NASDAQ 100 stieg seitdem letzten Verlaufstief bei 12.208 Punkten um mehr als 1.000 Punkte an, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Gestern seien die Marktteilnehmer nur äußerst knapp an der runden 13.300 Punkte-Marke gescheitert. Das Tageshoch habe bei 12.297 Punkten gelegen. Während die Eröffnung bzw. der Schlusskurs bei rund 13.160 Punkten gelegen habe. Durch diesen Tagesverlauf sei ein nahezu mustergültiger Doji im Tageschart entstanden. Diese Kerzenformation habe zudem noch einen Gap in den Chart gerissen. Somit könnte die Erholungsbewegung seit dem letzten Verlaufstief zu Ende gegangen sein.