Ausblick: Die Bullen hätten sich nun einen entscheidenden Vorteil erarbeitet. Allerdings sollten sich diese nicht auf die faule Haut legen, denn ein Unterschreiten des Wochentiefs würde ein negatives Signal an den Markt senden.



Die Long-Szenarien: Würden die Käufer heute schaffen, weiter Kaufdruck aufzubauen, dann könnte direkt ein Anstieg bis zur Widerstandszone erfolgen. Ein Tagesschlusskurs über 12.250 Punkte würde ein neues prozyklisches Kaufsignal darstellen. Nach Erreichen der 12.500 Punkte-Marke könnte in diesem Fall auch ein Anstieg bis zur runden 13.000 Punkte-Marke stattfinden.



Die Short-Szenarien: Bleibe der Index unterhalb von 12.200 Punkten, wäre das zumindest ein erster Teilerfolg für die Bären. Ein Rückfall unter 11.825 Punkte würde ein schwaches Verkaufssignal bedeuten. Falle der Index anschließend auch noch unter die 11.500 Punkte-Marke zurück, müssten die Marktteilnehmer mit einem Test der 11.000 Punkte-Marke rechnen. (25.11.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem der führende Technologie-Index NASDAQ 100 in den vergangenen Tagen eine eher unterdurchschnittliche Performance auf das Parkett gelegt hat und dabei eine Seitwärtsbewegung vollzog, schloss der Index gestern auf einem neuen Zehn-Tages-Hoch, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Durch diesen Anstieg sei die Range-Bewegung unterbrochen worden. Nun hätten die Bullen die Chance, den Index auf ein neues Allzeithoch zu treiben. Eine markante Widerstandszone liege jedoch noch bei rund 12.250 Punkten im Weg. Man dürfe gespannt sein, ob der Index dieses Kursniveau gleich heute erreiche oder erst am Freitag, denn am Donnerstag sei in den USA Feiertag.