Paris (www.aktiencheck.de) - Beim Blick auf die Aktienmärkte könnte man meinen, dass die Corona-Krise schon längst Geschichte ist, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Schließlich hätten die weltweit wichtigsten Aktienindices in den vergangenen Wochen - kurze Verschnaufpausen inklusive - nur eine Richtung gekannt: aufwärts. Besonders robust präsentiere sich dabei vor allem der NASDAQ 100 , der nicht nur schon fast wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erklommen habe; der US-Technologieindex stehe auch kurz davor, ein neues Allzeithoch (circa 9.737 Punkte) zu markieren. Und dies, obwohl die zuletzt veröffentlichten US-Wirtschaftsdaten alles andere als Mut machen würden. So sei etwa die US-Arbeitslosenquote von nahezu Vollbeschäftigung im Zuge der Pandemie auf rund 15 Prozent in die Höhe geschnellt.Aber: Wirtschaftsdaten wie die Arbeitsmarktzahlen seien ein nachlaufender Konjunkturindikator. An der Börse werde jedoch die Zukunft gehandelt. Und da stehe es aus Anlegersicht gar nicht mal so schlecht, vor allem was die Entwicklung des NASDAQ angehe. Fakt sei: Die Digitalisierung schreite weiter mit großen Schritten voran - und Entwicklungen wie E-Commerce, Mobile Payment oder Internet der Dinge seien nun einmal auf Technik angewiesen, die vor allem Unternehmen des NASDAQ anböten. Zudem dürfte der Technologieindex auch von der Fed profitieren, die - um die coronabedingte Konjunkturabkühlung abzufedern - in bisher nie gesehenem Ausmaß und Tempo neu geschaffenes Geld ins Finanz- und Wirtschaftssystem pumpe. Und: Dass von dieser Liquidität über kurz oder lang auch ein Teil in den US-Technologiemarkt fließe, sei ziemlich wahrscheinlich. (Ausgabe vom 29.05.2020) (02.06.2020/ac/a/m)