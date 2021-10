Ausblick: Der NASDAQ 100 befinde sich in einem Aufwärtstrend, könnte nach der bearishen Tageskerze vom Vortag vor einem Rücklauf stehen.



Die Short-Szenarien: Der NASDAQ 100 pralle nachhaltig am Widerstandsbereich um 15.700 Punkte nach unten ab und nehme Kurs auf den 10er EMA, der als übliche Anlaufmarke bei Abwärtskorrekturen im Aufwärtsrtrend gelte. Darunter wäre mit einem Rücklauf zum 50er EMA zu rechnen, darunter würde sich die Lage wieder nachhaltig eintrüben und ein Kursrückgang zum Verlaufstief bei 14.384 Punkten zu erwarten sein.



Die Long-Szenarien: Der NASDAQ 100 könne die Aufwärtsdynamik der Vorwochen weiter beibehalten, über dem 10er EMA bleiben und damit Stärke demonstrieren. In der Folge wäre mit einem Hochlauf über den Widerstand bei 15.800 Punkten zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die runde Marke von 16.000 Punkten. (27.10.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und verläuft dabei seit dem Vorjahr in einem steigenden Trendkanal im Wochenchart, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Tageschart sei der Index seit dem Verlaufshoch bei 15.701 Punkten im September unter Druck geraten und in der Folge unter den 10er EMA und 50er EMA gefallen. Das Verlaufstief der Abwärtsbewegung sei bei 14.384 Punkten markiert worden. Dann habe der NASDAQ 100 wieder zulegen und den 50er EMA erobern und damit ein mittelfristiges Stärkesignal generieren können. Im weiteren Verlauf sei es dabei auch zu einer bullishen Überschneidung des 10er EMA über den 50er EMA gekommen, was dem Wert weiteren Auftrieb verliehen habe. Der NASDAQ 100 habe dabei erneut den Widerstandsbereich bei 15.700 Punkten testen können, sei hier aber am Vortag mit dem Verlaufshoch bei 15.710 Punkten wieder nach unten abgeprallt.