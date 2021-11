Paris (www.aktiencheck.de) - Trotz der nach wie vor lockeren Geldpolitik und der zunehmenden Inflationsangst ist der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) nicht aus der Reserve zu locken, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Während viele andere Rohstoffe vor diesem Hintergrund neue Hochs markieren würden, tendiere das gelbe Edelmetall seit Ende September bestenfalls seitwärts. Mit knapp 1.780 Dollar je Unze koste Gold rund 5 Prozent weniger als zu Beginn dieses Jahres. Zu den Hauptgründen für die Lethargie zähle das mangelnde Interesse der Finanzinvestoren. Barren und Münzen seien nach wie vor beliebt, auch die Nachfrage der Schmuckindustrie habe sich von der Coronakrise erholt. Dies sei aber durch den Verkauf von ETF und mit Gold hinterlegten Finanzprodukten mehr als wettgemacht worden. Laut World Gold Council seien im dritten Quartal 803 Tonnen Gold nachgefragt worden, 7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor und sogar 23 Prozent weniger als im dritten Quartal 2019. Seit Anfang 2021 liege die Nachfrage per saldo 9 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum - und weit unter dem Vorkrisenniveau. Es wäre jedoch verfrüht, Gold ganz abzuschreiben.



Als Absicherung gegen weiter steigende Preise und mögliche Krisen habe das Metall eine Beimischung im Depot verdient. Das Softwareunternehmen Palantir des deutsch-amerikanischen Entrepreneurs Peter Thiel habe schon im August Barren im Wert von gut 50 Millionen Dollar gekauft, um sich gegen ein so genanntes "Black Swan Event" abzusichern. Zudem könnte die Periode der negativen Realrenditen bald vorbei sein. Und spätestens, wenn sich die Pandemie verschärfen sollte, könnte Gold seinem Nimbus als sicherer Hafen gerecht werden. (05.11.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



