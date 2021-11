Börsenplätze Mynaric-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Mynaric-Aktie:

64,20 EUR -4,75% (19.11.2021, 12:42)



Tradegate-Aktienkurs Mynaric-Aktie:

63,70 EUR -1,39% (19.11.2021, 12:57)



ISIN Mynaric-Aktie:

DE000A0JCY11



WKN Mynaric-Aktie:

A0JCY1



Ticker-Symbol Mynaric-Aktie:

M0Y



Kurzprofil Mynaric AG:



Mynaric (ISIN: DE000A0JCY11, WKN: A0JCY1, Ticker-Symbol: M0Y) wurde in 2009 von ehemaligen Mitarbeitern des Forschungsinstituts Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gegründet. Das Technologieunternehmen (ehemals Vialight Communications) ist ein Hersteller von Laserkommunikationstechnologie, welche zur Errichtung von dynamischen Kommunikationsnetzen aus Flugobjekten (wie z.B. Flugzeugen) und Satelliten in der Luft und im Weltraum verwendet werden. Ihre kabellosen Datenübertragungsprodukte beinhalten Bodenstationen und Laserterminals, die eine hohe Datenübertragung über weite Distanzen mit einer hohen Geschwindigkeit ermöglichen.



Mynaric's Lasertechnik ermöglicht Flugobjekten und Satelliten kabellos untereinander sowie mit der Erde zu kommunizieren. Die vom Unternehmen hierbei eingesetzte Technologie basiert auf einer mehr als 20-jährigen Forschungstätigkeit im Bereich Laserkommunikation. Mynaric hat eine kabellose Laserkommunikationstechnologie erfunden, die die strukturelle Basis liefern kann, um ein Internet "über den Wolken" und im Weltraum zu ermöglichen. (19.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mynaric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mynaric AG (ISIN: DE000A0JCY11, WKN: A0JCY1, Ticker-Symbol: M0Y) unter die Lupe.Mynaric habe jüngst mit seinem Börsengang - im Rahmen eines Zweitlistings - an der Wall Street für Schlagzeilen gesorgt. Der deutsche Spezialist für Laserkommunikation habe dabei durchaus namhafte Investoren gewinnen können. Und bereits Anfang des Monats habe das 2009 gegründete Unternehmen mit einem Deal positive Schlagzeilen gemacht.Laut Bloomberg würden der aus Deutschland stammende PayPal-Mitgründer Peter Thiel sowie Tinder-Gründer Justin Mateen zu denen gehören, die Aktien beim 66 Mio. USD Börsengang von Mynaric erworben hätten. Und auch keine Geringere als Star-Investorin Cathie Woods sei mit an Bord gekommen, heiße es weiter.Hintergrund: Mynaric habe sich auf laserbasierte Technologien für die Übertragung von Daten im Weltraum - z.B. über Satelliten - spezialisiert. In Deutschland sei Mynaric schon seit Jahren börsennotiert. Das Geld aus dem aktuellen US-Börsengang wolle Mynaric in neue Produkte und den Ausbau der Kapazitäten investieren.Weltraum-Projekte und -Technik seien sicherlich ein spannendes, aber auch recht spekulatives Zukunftsfeld. Wer bereits bei Mynaric investiert sei, könne dabeibleiben und lasse die Gewinne laufen. Ein Neueinstieg dränge sich angesichts des aktuell negativen Chartbilds aber nicht auf. "Der Aktionär" behalte die Mynaric-Aktie im Auge, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link