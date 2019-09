Börsenplätze MyHammer Holding-Aktie:



Kurzprofil MyHammer Holding AG:



Die MyHammer-Gruppe (ISIN: DE000A11QWW6, WKN: A11QWW, Ticker-Symbol: MYRK) betreibt mit MyHammer (www.myhammer.de) die Nummer 1 unter den Internetportalen für die Handwerker- und Dienstleistersuche in Europa. Unternehmenssitz ist Berlin, wo über 60 Mitarbeiter beschäftigt werden. Das Grundkapital der MyHammer Holding AG beträgt 5.012.500 EUR und ist eingeteilt in 5.012.500 auf den Inhaber lautende Stückaktien, die im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) notiert sind. (12.09.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - MyHammer Holding-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News"Mehr als verdoppelt hat sich der Aktienkurs der MyHammer Holding AG (ISIN: DE000A11QWW6, WKN: A11QWW, Ticker-Symbol: MYRK) seit unserer Erstempfehlung von Oktober letzten Jahres, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Doch das Geschäft des Handwerkerportals laufe so gut, dass weitere Kurssteigerungen durchaus möglich erscheinen würden. Bereits im Geschäftsjahr 2018 habe das Unternehmen einen Umsatzsprung von knapp 20% gegenüber 2017 auf 13,5 Mio. Euro machen können. Und das erste Halbjahr 2019 sei wiederum sehr gut verlaufen. Die Umsätze seien gegenüber dem ersten Halbjahr 2018 um 35% auf 8,6 Mio. Euro gestiegen, wobei sich die Kundenbasis um 19% auf rund 23.650 Partnerpakete erhöht habe. Unter dem Strich habe ein Periodenergebnis von 0,8 Mio. Euro gestanden, zehnmal mehr als ein Jahr zuvor.Diese Entwicklung zeige das Potenzial, das in der Vermittlungsplattform stecke. Das würden offensichtlich auch die Kunden so sehen, denn nach 2018 sei MyHammer 2019 erneut von Verbrauchern zum besten Handwerkerportal gewählt worden und zähle damit wiederholt zu Deutschlands besten Online-Portalen. Der Vorstand gehe für das Geschäftsjahr 2019 von einem Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 25 bis 28% gegenüber dem Vorjahr aus. Das operative Ergebnis solle aufgrund zusätzlicher Ausgaben für Vermarktung und Vertrieb sowie für Produktentwicklung unverändert auf dem Niveau von 2018 liegen.Die MyHammer-Aktie notiere aktuell bei etwa 14 Euro und habe damit unser ehemaliges Kursziel von 10 Euro weit hinter sich gelassen. Auf Basis des aktuellen Kurses werde die Gesellschaft mit rund 100 Mio. Euro bewertet. Dies entspreche in etwa dem Fünffachen des für 2019 erwarteten Umsatzes. Was auf den ersten Blick sehr viel erscheine, relativiere sich etwas bei Berücksichtigung der Wachstumsdynamik der Gesellschaft und bei einem Geschäftsmodell, das steigende Skalenerträge aufweisen sollte. Zudem stehe immer noch im Raum, dass der US-amerikanische Großaktionär Home Advisor früher oder später genug von den deutschen Kleinaktionären habe und ein Übernahmeangebot anstrebe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link