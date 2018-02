Ausgehend vom hohen Kurspotenzial haben wir damit die MyBucks S.A. als Insideraktie der Woche ausgewählt, so Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG. (Analyse vom 19.02.2018)



MyBucks (ISIN: LU1404975507, WKN: A2AJLT, Ticker-Symbol: MBC) ist ein FinTech-Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, das nahtlose Finanzdienstleistungen durch den Einsatz von Technologie liefert. Mit seinen Marken GetBucks, GetSure und Opportunity Bank bietet das Unternehmen seinen Kunden nicht abgesicherte Verbraucherkredite, Banklösungen sowie Versicherungsprodukte an. MyBucks ist seit seiner Gründung im Jahr 2011 exponentiell stark gewachsen und ist aktuell in zwölf afrikanischen, zwei europäischen Ländern und in Australien aktiv.



MyBucks hat es sich zum Ziel gesetzt sicherzustellen, dass sein Produktangebot verglichen mit herkömmlichen, nicht auf Technologie basierenden Methoden zugänglich, einfach und vertrauenswürdig ist, und möchte letztendlich seinen Kunden mehr Vorteile bieten. Das Produktangebot von MyBucks ermöglicht Kunden eine einfache und bequeme Verwaltung ihrer Finanzgeschäfte. (19.02.2018/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - MyBucks-Aktienanalyse der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, stellt die Aktie des Fintech-Unternehmens MyBucks S.A. (ISIN: LU1404975507, WKN: A2AJLT, Ticker-Symbol: MBC) als Insideraktie der Woche vor.In den vergangenen Wochen hätten bei der MyBucks S.A. Umschichtungen in der Aktionärsstruktur stattgefunden, welche eine Reihe von großvolumingen Insidermeldungen (Directors Dealings) ausgelöst hätten. Besonders im Fokus stünden dabei zwei Transkationen durch den Aufsichtsrat Alexander Schütz mit einem Volumen in Höhe von insgesamt 9,65 Mio. Euro, womit ein Anteil in Höhe von rund 8,3% an der MyBucks S.A. umplatziert worden sei. Hier sei von einem langfristigen Engagement auszugehen, was dem Aktienkurs der MyBucks S.A. sicherlich gut tun werde.Die MyBucks S.A. agiere dabei als ein FinTech-Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, das nahtlose Finanzdienstleistungen durch den Einsatz von Technologie liefere. Mit seinen Marken GetBucks, GetSure und Opportunity Bank biete das Unternehmen seinen Kunden nicht abgesicherte Verbraucherkredite, Banklösungen sowie Versicherungsprodukte an. Die Gesellschaft sei aktuell in zwölf afrikanischen, zwei europäischen Ländern und in Australien aktiv.Das abgelaufene Geschäftsjahr sei für die MyBucks S.A. vom Erwerb der Opportunity-Gesellschaften (Kenia, Tansania, Mozambik, Uganda) sowie vom Erwerb des australischen digitalen Anbieters von Mikrokrediten Fair Go Finance geprägt gewesen. Wie erwartet habe die MyBucks damit sowohl eine regionale Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit umgesetzt sowie, insbesondere durch den Erwerb der Opportunity-Kreditinstitute, die Produktpalette um den Bereich der Bankdienstleistungen erweitert.Der Umsatzbeitrag der neu erworbenen Gesellschaften belaufe sich auf insgesamt 10,93 Mio. Euro und habe damit einen großen Teil des erreichten Umsatzwachstums in Höhe von 48,3% auf 53,77 Mio. Euro (VJ: 36,25 Mio. Euro) ausgemacht. Aber auch rein organisch weise die MyBucks ein dynamisches Umsatzwachstum in Höhe von 18,2% auf 42,84 Mio. Euro aus.Der Analyst habe bei der MyBucks zwei Faktoren bzw. Herausforderungen identifiziert, die für die künftige Unternehmensentwicklung entscheidend seien. Um Größenvorteile und damit auch Skaleneffekte nutzen zu können, sei die Fortsetzung des bereits eingeschlagenen dynamischen Wachstumskurses von hoher Bedeutung. Mit dem Erwerb der Opportunity-Gesellschaften sei hierfür im vergangenen Geschäftsjahr ein wichtiger Schritt getan worden.Der zweite wichtige Faktor der künftigen Unternehmensentwicklung sei der Ausbau der zinsgünstigen Finanzmittel, als Basis für den Ausbau des umsatzgenerierenden Kreditbuches. Trotz des von dem Analysten berechneten Anstiegs der durchschnittlichen Finanzierungskosten im abgelaufenen Geschäftsjahr dürfte hier eine Trendumkehr einsetzen. Gemäß Unternehmensangaben sollten dabei vergleichsweise teure Kredite zurückgeführt und durch neue Finanzierungsformen ersetzt werden. Auch die jüngst erfolgreich durchgeführte Kapitalerhöhung in Höhe von 11,7 Mio. Euro (Ausgabe von 1,3 Mio. Aktien) werde zur Rückführung von vergleichsweise hochverzinstem Mezzanine-Kapital verwendet werden und damit die Finanzierungskosten weiter reduzieren.Im Rahmen eines Residual-Einkommens-Modells habe der Analyst ein Kursziel in Höhe von 23,25 Euro ermittelt, welches damit deutlich höher liege als das aktuelle Kursniveau.