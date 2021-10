Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

22,70 EUR -1,30% (22.10.2021, 15:09)



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

22,65 EUR -1,74% (22.10.2021, 15:23)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (22.10.2021/ac/a/nw)





München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer GSA Capital Partners LLP hat Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der Mutares SE & Co. KGaA komplett aufgelöst:Die Leerverkäufer des Hedgefonds GSA Capital Partners LLP schließen ihre Short-Aktivitäten in den Aktien des Münchner Private-Equity-Investors Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX).Der Londoner Hedgefonds GSA Capital Partners LLP hat am 21.10.2021 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,50% auf 0,00% der Mutares-Aktien reduziert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds keine veröffentlichungspflichtigen Netto-Leerverkaufspositionen in den Mutares-Aktien.