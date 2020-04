Börsenplätze Mutares-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

10,86 EUR +0,56% (20.04.2020, 14:52)



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

10,80 EUR 0,00% (20.04.2020, 15:00)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2018 haben die Beteiligungen der Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 865 Mio. erwirtschaftet und über 4.700 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (20.04.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Unser Empfehlungsliste-Titel Mutares hatte sich im Crash eigentlich ausgestoppt, doch wir haben ihm weiter vertraut und wurden mit einem starken Comeback nun belohnt, so die Experten von "Der Anlegerbrief".Dass Mutares so unter Druck geraten sei, dürfte dem Beteiligungsfokus auf Sanierungsfällen geschuldet sein, denn die Corona-Krise dürfte operative Fortschritte im laufenden Jahr erschweren und könnte sogar zu Ausfällen im Portfolio führen. Dennoch habe das Management nach einem hohen Holdinggewinn in 2019 (+12% auf 22,5 Mio. Euro) nicht nur erneut eine hohe Dividende von 1,00 Euro je Aktie für 2019 vorgeschlagen, sondern Zuversicht demonstriert, dass in 2020 ausreichend Erträge erwirtschaftet werden könnten, um die Ausschüttung stabil zu halten. Diese Aussage werde durch einen Unternehmensverkauf (BalckeDürr Polska) gestützt, der kürzlich einer Tochter gelungen sei und nach Einschätzung der Experten sehr rentabel ausgefallen sein dürfte.Der Dividendenausblick habe der Aktie zu einem Kurssprung verholfen. Damit sei die Messlatte hoch gelegt worden, aber selbst eine Ausschüttung auf dem halbierten Niveau von 2019 wäre im Coronajahr eine reife Leistung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link