Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

10,28 EUR +1,58% (27.05.2019, 15:25)



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

10,30 EUR +1,38% (27.05.2019, 15:08)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares AG:



Die Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (27.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





MünchenKrefeld (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Mutares habe die Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Mit einem Rückgang beim Umsatz von 11,1% auf 203,3 Mio. Euro und beim bereinigten EBITDA von -0,5 auf -3,5 Mio. Euro seien diese rein optisch nicht besonders ansprechend ausgefallen. Allerdings habe es dafür nachvollziehbare Gründe gegeben: So habe aus Portfoliozu- und -abgängen eine Umsatzeinbuße von 20 Mio. Euro resultiert und die börsennotierte Tochter STS durchlaufe aktuell eine kleine Schwächephase. Zudem hätten Neuerwerbe aus dem Schlussquartal 2018 zunächst das Ergebnis belastet. Für die kommenden Quartale habe das Unternehmen eine deutliche operative Verbesserung versprochen. Dann sollten wieder hohe Erträge aus dem Beteiligungsgeschäft erwirtschaftet werden, um erneut eine hohe Dividende auszuschütten.Die Mutares-Aktie dürfte mit der attraktiven Dividendenrendite gut nach unten abgesichert sein, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 15,00 Euro. (Ausgabe 20 vom 25.05.2019)Börsenplätze Mutares-Aktie: