Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

11,28 EUR -2,59% (23.05.2019, 14:29)



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

11,20 EUR -3,28% (23.05.2019, 14:42)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares AG:



Die Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (23.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX).Mit 203,3 Mio. Euro habe der Konzernumsatz von Mutares im ersten Quartal um 25,6 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert gelegen. Dabei seien ca. -20 Mio. Euro auf den Saldo aus Entkonsolidierungen und Zukäufen sowie -13,4 Mio. Euro auf den Q1-Umsatzrückgang der Tochter STS entfallen, so dass die übrigen Gesellschaften grob geschätzt ein Wachstum von ca. 3 bis 4 Prozent verzeichnet hätten. Während das gemeldete EBITDA auch durch Bargain Purchases (4,1 Mio. Euro) von -3,4 Mio. Euro auf ein ausgeglichenes Niveau zugelegt habe, habe sich das um Sondereffekte bereinigte EBITDA von -0,5 auf -3,5 Mio. Euro reduziert. Hier hätten sich vor allem negative saisonale Effekte und der Verlust (-3,4 Mio. Euro) von zwei neu erworbenen Gesellschaften im Bereich Engineering & Technology (adj. EBITDA von -5,2 auf -7,1 Mio. Euro) sowie die Einbußen von STS (adj. EBITDA von 8,1 auf 4,3 Mio. Euro) bemerkbar gemacht. Dennoch habe gerade Donges (aus dem Segment E&T) mit den Zukäufen weitere Fortschritte gemacht, die zu einem leicht höheren Beitrag zum NAV geführt hätten, der im ersten Quartal von 13,32 auf 13,51 Euro je Aktie gestiegen sei.Restrukturierungskosten und sonstige Einmalaufwendungen aus den jüngsten Akquisitionen würden das Ergebnis des zweiten Quartals belasten. Für den weiteren Jahresverlauf habe das Management aber deutliche operative Fortschritte in Aussicht gestellt sowie, unverändert, drei zusätzliche Transaktionen. Die Prognose, die u.a. einen wesentlichen Umsatzanstieg im Gesamtjahr auf mehr als 1 Mrd. Euro, einen außerordentlichen Anstieg des bereinigten EBITDA und eine hohe Dividende (möglichst auf Vorjahresniveau) zum Gegenstand habe, sei nicht angepasst worden. Steffen habe hingegen seine Schätzungen etwas reduziert, sehe aber den fairen Wert mit 16,80 Euro je Aktie weiterhin deutlich über dem aktuellen Kurs.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mutares-Aktie: