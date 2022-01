Unterm Strich gebe also aktuell die Geldpolitik den Ton an den Aktienmärkten an. Trotz weiter steigender Fallzahlen sei das Schlagwort Omikron in der Finanzpresse zuletzt kaum aufzufinden gewesen. Auch Unternehmensmeldungen seien bisweilen rar. Dies ändere sich aber spätestens heute in einer Woche. Mit 14. Januar beginne nämlich die US-Berichtssaison, welche traditionell von den US-Großbanken eröffnet werde.



Am heutigen Handelstag würden bisweilen die grünen Vorzeichen dominieren. In Asien, vor allem in Hongkong, würden die Börsen mit deutlichen Aufschlägen handeln. Auch die vorbörslichen Indikationen für Europa würden darauf hindeuten, dass auf die gestrige Talfahrt heute eine Stabilisierung stattfinden könnte.



Die Diskussion rund um Zinserhöhungen sei auch am Goldpreis nicht spurlos vorbeigegangen. Dieser habe deutlich nachgegeben und sei unter die psychologisch wichtige Marke von USD 1.800 gesunken. Im Aufwind hingegen habe sich der Ölpreis befunden. Das Barrel der Nordseesorte Brent sei bereits den 4. Tag in Folge nach oben geklettert und koste mittlerweile mehr als USD 80.



Nicht nur die Außentemperaturen, sondern auch die Kursverluste bei Bitcoin & Co. würden auf einen neuen Kryptowinter schließen lassen. Bereits seit Wochen kämen die digitalen Währungen nicht aus ihrer Deckung und würden auf Niveaus handel, die wir aus den schwachen Sommermonaten 2021 kennen würden. Die Zinsdebatte komme daher zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt und habe die Risky Assets teils zweistellig gen Süden geschickt. Die Leitwährung Bitcoin habe damit in den letzten 10 Tagen mehr als 16% eingebüßt. (07.01.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Während der Dreikönigstag lediglich in Skandinavien einen Börsenfeiertag darstellte, herrschte an den restlichen Weltbörsen munteres Treiben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Wobei munter vermutlich der falsche Ausdruck sei, schließlich sei doch eher Katerstimmung angesagt gewesen. Auf das Sentiment habe vor allem das Protokoll der US-Notenbank gedrückt, das bereits am Mittwoch veröffentlicht worden sei. Das Wording sei von vielen Marktteilnehmern deutlich falkenhafter als bisher aufgenommen worden, sodass die Börsen mit der Veröffentlichung des Protokolls auf Talfahrt geschickt worden seien. Allen voran das zinsreagible Techsegment sei abverkauft worden, sodass der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zu den größten Verlierern gezählt habe.