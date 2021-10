Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (18.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Munich Re rechne angesichts der Hochwasserkatastrophe vom Juli mit steigenden Preisen für Rückversicherungsschutz in Europa. Das decke sich mit den Erwartungen des kleineren Mitbewerbers Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221). Die Schäden würden aber das Q3 belasten."Die hohen Schäden durch das extreme Hochwasser in Zentraleuropa und die Zunahme mittelschwerer Wetterereignisse wie Dürren oder Waldbrände treffen Bereiche mit teilweise nicht risikoadäquaten Preisen und Bedingungen", habe Vorstandsmitglied Doris Höpke am Montag anlässlich des jährlichen Branchentreffens in Baden-Baden gesagt, das wegen der Corona-Pandemie erneut großenteils online stattfinde. Für die Vertragserneuerung mit Erstversicherern wie Allianz oder AXA sehe Höpke daher Impulse für eine anhaltende Marktverhärtung. Darunter verstehen Rückversicherer ein steigendes Prämienniveau, so Thomas Bergmann.Die Munich Re schätze die verheerenden Gesamtschäden infolge des Tiefdruckgebiets "Bernd" im Juli auf 46 Mrd. Euro in Europa und auf 33 Mrd. Euro in Deutschland. Dies koste die Versicherer in Europa mehr als 9 Mrd. und in Deutschland mindestens 7 Mrd. Euro. Eine steigende Inflation treibe die Schadensummen dabei nach oben. Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück habe sogar von deutlich über 8 Mrd. Euro versicherten Schäden durch Tief "Bernd" allein in Deutschland geschrieben.Bei Munich Re dürfte das Q3 von den hohen Katastrophenschäden geprägt sein, erwarte die Investmentbank Jefferies. Die Analysten hätten deshalb ihre Gewinnprognosen um 15 Prozent gesenkt, was bis auf Swiss Re im Einklang mit fast allen Wettbewerbern stehe. Das Management rechne mit einer mittleren dreistelligen Millionenbelastung infolge der Flutschäden in Westeuropa.Die Munich Re ist das solidere Papier, aber auch die Hannover Rück ist aussichtsreich, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link