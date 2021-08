XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

226,35 EUR +0,60% (04.08.2021, 09:03)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (04.08.2021/ac/a/d)







Paris (www.aktiencheck.de) - Munich Re: Rally vorerst gestoppt - ChartanalyseNach dem neuen Tief bei 215,25 EUR am 19. Juli probierten sich die Käufer bei der Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) an einem kurzfristigen Comeback, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Innerhalb der schon seit April laufenden Korrektur seien die Kurse bis an den EMA 50 angestiegen. In mehreren Versuchen bissen sich die Käufer im Preisbereich ab 231,50 EUR aber die Zähne aus und gestern schienen die Bullen endgültig aufgegeben zu haben, so die BNP Paribas. Die Munich Re-Aktie habe deutlich nachgegeben und den gesamten Tag über zu den schwächsten Werten im DAX gehört.Mit den gestrigen Verkäufen könnte in der Munich Re-Aktie der aktuelle Rallyversuch vorerst aufgegeben worden sein. In diesem Fall sollten die Kurse nicht nachhaltig über den großen Widerstandsbereich bis hin zu ca. 233 EUR ansteigen. Das könnte kurzfristig zu einem bullischen Stimmungswechsel und weiteren Kursgewinnen auf 241 bis 245 EUR führen. Unterhalb von 231,50/233 EUR aber würden die Verkäufer das Geschehen "dominieren". Würden sich diese weiter durchsetzen, könnte der Kurs in den nächsten Tagen auf das Sommertief und den Unterstützungsbereich bis hin zu 215,25 EUR nachgeben. (Analyse vom 04.08.2021)Börsenplätze Munich Re-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:226,20 EUR -0,22% (04.08.2021, 09:17)