Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (28.10.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Munich Re: Positive Überraschung! - AktienanalyseDer weltgrößte Rückversicherer Münchener Rück (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist im dritten Quartal trotz milliardenhoher Schäden aus Naturkatastrophen in den schwarzen Zahlen geblieben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Gemäß vorläufigen Berechnungen habe zwischen Juli und September unter dem Strich ein Gewinn von rund 400 Mio. Euro gestanden. Analysten hätten dagegen im Schnitt mit einem Verlust von zehn Mio. Euro gerechnet. Das unerwartet gute Abschneiden verdanke die Münchener Rück den Angaben zu folge nicht nur einer allgemein erfreulichen Geschäftsentwicklung. Man habe auch auf starke Ergebnisse bei den Kapitalanlagen und hohe Währungsgewinne verwiesen.Vor diesem Hintergrund sei das Management weiter zuversichtlich, das für 2021 ausgegebene Gewinnziel von 2,8 Mrd. Euro erreichen zu können - und das, obwohl die Belastungen durch die vielen coronabedingten Todesfälle nun noch höher ausfallen dürften als bisher angenommen. Das habe nicht nur bei Anlegern für Eindruck gesorgt. Auch Analysten wie Philip Kett von der Investmentbank Jefferies hätten ihren Hut gezogen. Der Rückversicherer habe die Erwartungen deutlich übertroffen, obwohl die Schäden aus Naturkatastrophen deutlich höher ausgefallen seien als befürchtet, so der Experte. Insofern überrasche auch positiv, dass das Unternehmen an seinem Gewinnziel für dieses Jahr festhalte. (Ausgabe 42/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:254,90 EUR +0,20% (28.10.2021, 12:53)