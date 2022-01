Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (17.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Die Aktie des Münchner Rückversicherers sei hervorragend in das neue Jahr gestartet. Vor Kurzem erst habe die Munich Re ein neues 52-Wochen-Hoch aufgestellt und sich damit dem 20-Jahres-Hoch auf wenige Prozent genähert. Für manchen Analysten sei der jüngste Anstieg erst der Anfang.Die Privatbank Berenberg habe sogar das Kursziel für die Munich Re von 317 auf 324 Euro angehoben. Die Einstufung laute entsprechend weiter auf "buy". Erste Signale der jüngsten Erneuerungsrunde zeigten, dass sich bei den europäischen Rückversicherern der Trend zu Preiserhöhungen fortsetze, wenn auch mit zunehmenden Unterschieden zwischen schadenbelastetem und schadenfreiem Geschäft, habe Analystin Kathryn Fear in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Noch wichtiger sei jedoch, dass trotz steigender Schadenssummen die Gewinnspannen weiter zunehmen."Der Aktionär" bleibt für die Munich Re ebenfalls bullish gestimmt. Nachdem die großen Versicherer im Jahr 2021 den Banken hinterhergelaufen seien, könnte sich 2022 das Blatt wenden.Anleger bleiben an Bord, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §85 WpHG: Aktien der Munich Re befinden sich im AKTIONÄR-Depot.