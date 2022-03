7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ida 2021. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (03.03.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Im Geschäftsjahr 2021 habe Munich Re einen Nettogewinn von EUR 2,9 Mrd. erzielt und habe damit das selbst gesetzte Gewinnziel von EUR 2,8 Mrd. leicht übertreffen können. Jedoch habe das Ergebnis größtenteils den Analystenerwartungen iHv. EUR 2,9 Mrd. entsprochen. Die Eigenkapitalrendite befinde sich in der Zielbandbreite iHv. 12-14% des Strategieprogramms "Ambition", welches bis 2025 laufe. Das operative Ergebnis des Geschäftsjahres 2021 sei im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 3,5 Mrd. (GJ 20: ca. EUR 2,0 Mrd.) gestiegen, jedoch hätten Analysten mit EUR 3,8 Mrd. gerechnet.Für das GJ 22 erwarte der Rückversicherer ein Konzernergebnis iHv. EUR 3,3 Mrd. und Bruttoprämien iHv. EUR 61 Mrd. Beides entspreche größtenteils Konsenserwartungen. Das Konzernergebnis-Ziel beinhalte bereits COVID-19 bedingte Belastungen von EUR 300 Mio.Direkte Effekte des Krieges in der Ukraine sollten, laut Management, vernachlässigbar sein, da die Munich Re kaum gezeichnete Risiken in Russland und der Ukraine habe. Der Versicherungsvertrag mit dem Betreiber von Nord Stream 2 sei vor mehr als einem Jahr gestoppt worden. Somit könnte Munich Re, wie die meisten Versicherer, vor allem von indirekten Effekten wie Kapitalmarktvolatilität und Inflation betroffen sein, vor allem bei weiterer Eskalation der Kriegshandlungen und Sanktionen.Die Bruttoprämien hätten zuletzt weiterhin eine hohe Wachstumsrate iHv. 9,3% erzielen können (Q1-3: 8,2%), womit das GJ 21-Wachstum 8,5% betragen habe. Die Vertragsverhandlungen mit Erstversicherern konnten ebenfalls positiv überraschen und man habe das Geschäft um 14,5% ausbauen können (0,7% höhere Preise), was das Wachstum auch weiterhin unterstützen sollte. Auch für Verhandlungen im Laufe des Jahres 2022 werde mit einer Erhöhung der Prämien gerechnet, da Neuverhandlungen von Naturkatastrophen-Verträgen ausstünden, wo es aufgrund der höheren Schäden der letzten Jahre eine höhere Preisdynamik geben könnte.Munich Re habe eine Dividende iHv. EUR 11 je Aktie und ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu EUR 1 Mrd. zwischen der Hauptversammlung 2022 und 2023 angekündigt. Letzteres entspreche ca. 2,8% des Aktienkapitals und sollte den Kurs über das nächste Jahr unterstützen.Wie bei den meisten globalen Versicherern seien die direkten Effekte des Krieges in der Ukraine und der verbundenen Sanktionen auf die Munich Re vernachlässigbar, da das Exposure sehr gering sei. Das Unternehmen zeige eine gute fundamentale Entwicklung und unter der Annahme, dass die Situation nicht weiter eskaliere, würden die Analysten auf dem derzeitigen Kursniveau auch einen attraktiven Einstiegspunkt sehen. Jedoch entspreche die Bewertung der Munich Re mit 8,2-9,9x KGV größtenteils den Peer-Unternehmen oder liege sogar leicht darüber.Unter Berücksichtigung eines zusätzlichen 5%-Risikoabschlags auf die Multiplikatoren-Bewertung (höhere Marktvolatilität, Potenzial weiterer Eskalation) und etwas höherer Kapitalkosten bestätigen Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, ihre "Halten"-Empfehlung mit einem Kursziel iHv. EUR 260 Mio. (bisher EUR 275 Mio.). (Analyse vom 03.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen