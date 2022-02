7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ida 2021. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (23.02.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Geschäftsjahr 2021 habe Munich Re einen Nettogewinn von EUR 2,9 Mrd. erzielt und damit das selbst gesetzte Gewinnziel von EUR 2,8 Mrd. leicht übertreffen können. Jedoch entspreche das Ergebnis größtenteils den Analystenerwartungen in Höhe von. EUR 2,9 Mrd. Die Eigenkapitalrendite befinde sich in der Zielbandbreite in Höhe von. 12% bis 14% des Strategieprogramms "Ambition", welches bis 2025 laufe. Das operative Ergebnis des Geschäftsjahres 2021 sei im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 3,5 Mrd. (GJ 20: ca. EUR 2,0 Mrd.) gestiegen, jedoch hätten Analysten mit EUR 3,8 Mrd. gerechnet.Für GJ 22 erwarte der Rückversicherer ein Konzernergebnis in Höhe von. EUR 3,3 Mrd. und Bruttoprämien in Höhe von EUR 61 Mrd. Beides entspreche größtenteils dem Bloomberg-Konsens in Höhe von EUR 3,4 Mrd. und EUR 62 Mrd. Das Konzernergebnis-Ziel beinhalte bereits Covid-19-bedingte Belastungen von EUR 300 Mio.Die Bruttoprämien hätten im vierten Quartal weiterhin eine hohe Wachstumsrate in Höhe von 9,3% erzielen können (Q1-3: 8,2%) womit das GJ 21-Wachstum 8,5% betragen habe. Zurückzuführen sei dieser Trend auf eine starke Preisdynamik in der Rückversicherung, welche auch zum Teil durch erhöhte Wetterschäden vorangetrieben werde.Belastungen durch Naturkatastrophen seien auf EUR 3,1 Mrd. (GJ 20: EUR 0,9 Mrd.) gestiegen, wobei die größten Schäden von Hurrikan Ida (EUR 1,2 Mrd.) und Sturmflut Bernd (EUR 0,5 Mrd.) verursacht worden seien. Dies habe durch Auflösung von ca. EUR 1 Mrd. Rückstellungen für Basisschäden teilweise kompensiert werden können. Belastet worden sei das Ergebnis auch durch Covid-19-bedingte Sterbefälle, welche zu Leistungszahlungen in Höhe von EUR 785 geführt hätten.Schon gestern habe Münchener Rück eine Dividende in Höhe von EUR 11 je Aktie und ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu EUR 1 Mrd. zwischen der Hauptversammlung 2022 und 2023 angekündigt. Die Dividende habe somit Analystenerwartungen von ca. EUR 10,40 um 6% übertreffen können. Gleichzeitig sollte das Aktienrückkaufprogramm, welches ca. 2,8% des Aktienkapitals entspreche, den Kurs über das nächste Jahr unterstützen.Die berichteten Ergebnisse entsprächen größtenteils den Erwartungen. Positiv hervorzuheben seien die Dividende und das Aktienrückkaufprogramm.Unsere letzte Empfehlung lautet "halten", so Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, zur Munich Re-Aktie. (Analyse vom 23.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen