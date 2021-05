Börsenplätze Munich Re-Aktie:



241,65 EUR +0,27% (03.05.2021, 17:43)



242,00 EUR +0,56% (03.05.2021, 17:29)



DE0008430026



843002



MUV2



MURGF



Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (03.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Die MEAG, der Asset-Manager für Munich Re und ERGO, habe mehr als 60.000 Hektar Wald im Süden der USA für einen mittleren dreistelligen Dollar-Millionen-Betrag erworben. Die Investition sei Teil einer gezielten Strategie ihrer Kunden, das langfristige Engagement in der US-Forstwirtschaft zu erhöhen, heiße es in einer Pressemitteilung.Der Kauf sei im Auftrag von Gesellschaften der Munich Re-Gruppe und von externen Kunden erfolgt, habe ein MEAG-Sprecher am Montag gegenüber Bloomberg erklärt. Es handele sich um von Kiefern dominierte Wälder im Süden der USA - von Oklahoma bis North Carolina. Die Fläche entspreche etwa der Größe der Insel Ibiza. Ziel der MEAG sei es nach eigenen Angaben, Forstflächen lange zu halten. Das Management sei entsprechend der Wachstumszyklen eines Waldes angelegt, die sich auf über 50 Jahre erstrecken könnten."Gut ausgewählte Forstinvestments helfen den Kunden der MEAG, ihr Anlageportfolio weiter zu diversifizieren und in herausfordernden Märkten attraktive Renditen zu erzielen", heiße es. Darüber hinaus würden solche Investments helfen, bestimmte ESG-Kriterien zu erfüllen. Die Munich Re habe sich im Rahmen der Initiative Net-Zero Asset Owner Alliance dazu bekannt, ihr gesamte Anlageportfolio bis zum Jahr 2050 in einen netto treibhausgasneutralen Zustand umzubauen.Forstinvestments seien laut MEAG aber auch nicht ohne Risiken. Der Klimawandel und Naturereignisse könnten die Renditen schmälern. Die MEAG habe allerdings nach eigenen Angaben die notwendige Expertise im eigenen Haus aufgebaut und nutze gleichzeitig die herausragende Kompetenz von Munich Re bei der Bewertung von Naturrisiken und möglichen Auswirkungen des Klimawandels.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link