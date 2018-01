Bei der Münchener Rück bilanziere man jeweils zum 31.12. nach IFRS in Euro (EUR). Der Konzern habe für das Jahr 2016 gebuchte Bruttobeiträge in Höhe von 48,9 Mrd. EUR und verdiente Nettobeiträge in Höhe von 47,1 Mrd. EUR ausgewiesen. Das operative Ergebnis habe bei 4,025 Mrd. EUR gelegen. Das Konzernergebnis sei mit einer Höhe von 2,581 Mrd. EUR festgestellt worden. Das Ergebnis je Aktie habe 16,13 EUR betragen.



Im Jahr 2016 sei eine Dividende in Höhe von 8,60 EUR je Stammaktie ausgeschüttet worden. Die Ausschüttungssumme habe insgesamt 1,338 Mrd. EUR betragen. Der Konzern habe Eigenkapital in Höhe von 31,785 Mrd. EUR und gezeichnetes Kapital von 7,417 Mrd. EUR ausgewiesen. Die Gesamtverbindlichkeiten seien in Höhe von 236,3 Mrd. EUR festgestellt worden. Insgesamt habe sich daraus die Bilanzsumme in Höhe von 267,805 Mrd. EUR ergeben. Die Eigenkapitalquote habe bei 11,9 Prozent gelegen. Das Unternehmen habe im Geschäftsbericht eine Mitarbeiterzahl von 43.428 ausgeweisen.



Bilanzprognosen für 2018



Die Umsätze könnten bei 48,25 Mrd. EUR liegen und das EBIT könnte 3,74 Mrd. EUR betragen. Der Gewinn je Aktie könnte sich gemäß den Prognosen bei 16,58 EUR befinden. Die Dividende könnte bei 9,13 EUR je Stammaktie liegen. Der Cashflow könnte sich auf 10,46 EUR belaufen und das Nettovermögen je Aktie könnte sich bei 196,00 EUR einpendeln. Für 2018 werde eine Nettoverschuldung in Höhe von 1,15 Mrd. EUR prognostiziert.



Die nächsten Berichte, Termine und Events



Am 06.02.2018 präsentiere der Konzern seine vorläufigen Eckdaten für das Geschäftsjahr 2017 und am 15.02.2018 werde der Konzernabschluss 2017 veröffentlicht. Die Hauptversammlung finde am 25.04.2018 statt. (Analyse vom 05.01.2018)



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Gewinn in Höhe von 2,6 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 43.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 28 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt Munich Re in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2016 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 16,0 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 219 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (08.01.2018/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von LYNX Broker:Die Aktienanalysten von LYXN Broker nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich RE) trete als Erst- und Rückversicherer auf. Der Konzern biete seinen Kunden Expertise, Finanzstabilität, Risikomanagement und große Kundennähe. Er sei in allen Versicherungssparten aktiv und auf allen Kontinenten vertreten. Allein die Beitragseinnahmen im Rückversicherungsgeschäft von rund 28 Mrd. EUR würden die Münchener Rück zu einem der weltweit führenden Rückversicherer machen. Die Münchener Rück habe ihren Sitz - nomen est omen - in München und werde von CEO Joachim Wenning geleitet.Rückversicherungsgeschäft mit hohen BeitragseinnahmenDie Rückversicherungssparte des Konzerns habe im Jahr 2016 Beitragseinnahmen von 27,8 Mrd. EUR verzeichnet. Das Leistungsspektrum reiche in diesem Segment von der klassischen Rückversicherung bis zu Services- und Consulting-Leistungen, Bilanzmanagement und Risikolösungen. Der Rückversicherungsbereich unterteile sich in die Segmente Non-Life, Life, Health, Risk Solutions und Claims.Erstversicherungsgeschäft in der ERGO-Gruppe gebündeltDas Erstversicherungsgeschäft bündle die Gesellschaft in der Versicherungsgruppe ERGO. Ergo selbst gehöre zu den führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa und sei weltweit in über 30 Ländern vertreten. Die ERGO-Versicherung biete eine breite Auswahl an Versicherungen, Vorsorge- und Serviceprodukten für Geschäfts- und Privatkunden. Im Jahr 2016 habe die ERGO Beiträge in Höhe von 16,0 Mrd. EUR eingenommen.MEAG - Vermögensmanagement der Münchener Rück und ERGOEin weiterer wichtiger Konzernbereich sei die Munich ERGO Assetmanagement GmbH (MEAG). Die globalen Kapitalanlagen der MEAG würden sich auf rund 219,4 Mrd. Euro belaufen. Neben den Kapitalanlagen der ERGO-Gruppe und der Münchener Rück betreue die MEAG auch private und institutionelle Kunden, diese würden einen Anteil von 19,2 Mrd. EUR ausmachen.Details zur AktieDer Markt bewerte den Konzern derzeit mit 28,61 Mrd. EUR. Die Aktie habe in den letzten 52 Wochen 199,00 EUR im Hoch und 166,60 EUR im Tief gekostet. In den letzten fünf Jahren habe sie eine Performance von rund 32 Prozent erzielt und sei damit im Vergleich zum DAX, der mit rund 67 Prozent im Vergleichszeitraum zugelegt habe, ein deutlicher Underperformer.Aktuelle AnalysenDie Analysten von Baader Bank, Barclays, Berenberg, Bernstein, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, DZ Bank, Equinet, Exane BNP, Goldman Sachs, HSBC, Independent Research, Jefferies, J.P. Morgan, Kepler Cheuvreux, Macquarie, Merrill Lynch, Morgan Stanley, NordLB, Oddo BHF, RBC Cappital, Société Générale, S&P Global und UBS hätten 2017 Studien zur Aktie gefertigt.Von diesen 26 Analysen liege das tiefste Kursziel bei 158,00 EUR (NordLB vom 14.11.2017) und das höchste bei 220,00 EUR (HSBC vom 17.11.2017 und Oddo BHF vom 22.11.2017). Das Durchschnittskursziel liege bei 167,96 EUR. Lege man nur die vier Analysen aus Dezember 2017 und Januar 2018 zugrunde, läge das Durchschnittskursziel bei 204,25 Euro. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 184,55 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen.Fundamentaldaten