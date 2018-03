XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

186,95 EUR +2,78% (15.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

186,60 EUR +1,94% (15.03.2018, 21:56)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Gewinn in Höhe von 2,6 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 43.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 28 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt Munich Re in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2016 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 16,0 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 219 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (15.03.2018/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von Werner Schirmer, Investmentanalyst von der LBBW:Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF).Die heute präsentierten Geschäftsjahreszahlen 2017 hätten per saldo kaum überraschen können, da bereits am 06.02.2018 (leicht enttäuschende) Eckdaten veröffentlicht worden seien. Erkennbar worden sei nun, dass vier der fünf Teilsparten mit Blick auf das operative Ergebnis die Markterwartungen übertroffen hätten. Vor allem die Leben- & Krankenversicherung habe sich (sowohl in der Rück- als auch in der Erstversicherung) besser als prognostiziert entwickelt. Lediglich die Schaden- & Unfallrückversicherung habe mit minus 635 Mio. EUR die Konsensschätzungen (minus 370 Mio. EUR) deutlich verfehlt.Zum ersten Mal sei nun ein Ausblick auf das Gesamtjahr 2018 gegeben worden: Es werde ein Jahresüberschuss von 2,1 bis 2,5 Mrd. EUR erwartet, was leicht über der ursprünglich für das vergangene Jahr erwarteten Bandbreite (2,0 bis 2,4 Mrd. EUR) liege. In den Augen der Analysten stelle dies eine erfreuliche Nachricht dar, nachdem noch im November 2017 die langfristige Zielvorgabe von "über 2 Mrd. EUR" vom Markt als Enttäuschung gewertet worden sei. Zudem sei für das Jahr 2020 ein Jahresüberschuss in Höhe von 2,8 Mrd. EUR in Aussicht gestellt worden. Die Kapitalanlagerendite im laufenden Jahr werde unverändert bei 3% gesehen. Die Tatsache, dass bei den Bruttoprämien die Management-Guidance (aufgrund des Rückversicherungsgeschäfts) mit 46 bis 49 Mrd. EUR leicht gesenkt worden sei, falle nach Erachten der Analysten kaum ins Gewicht.Angesichts der im Konkurrenzvergleich (vor allem mit Blick auf Substanz und Gewinne) weitgehend fairen Bewertung der Munich-Re-Aktie sieht Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, keine Veranlassung, seine Halteempfehlung und das Kursziel von 180 EUR für die Munich Re-Aktie zu ändern. (Analyse vom 15.03.2018)Börsenplätze Munich Re-Aktie: