Börsenplätze Munich Re-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

189,95 EUR +1,60% (16.03.2018, 16:28)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

189,75 EUR +1,69% (16.03.2018, 16:43)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Gewinn in Höhe von 2,6 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 43.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 28 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt Munich Re in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2016 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 16,0 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 219 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (16.03.2018/ac/a/d)







Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktie: Chancen auf Kaufsignal stehen recht gut - AktienanalyseAm Donnerstag hat der weltgrößte Rückversicherer Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) Zahlen zum abgelaufenen Jahr veröffentlicht und Anleger leicht enttäuscht, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Doch nach einer mehrstündigen Bedenkzeit habe das Papier doch noch durchstarten und auf frische Wochenhochs zulegen können. Doch noch stehe ein kurzzeitiger Abwärtstrend einem größeren Kaufsignal im Wege.Munich Re möchte seine finanziell gute Lage für den Rückkauf weiterer Aktien nutzen. Bis zur Hauptversammlung im Jahr 2019 sollten Anteile für bis zu 1 Milliarde Euro erworben werden. Das derzeit laufende Rückkaufprogramm in gleicher Höhe werde wie geplant zur Hauptversammlung am 25. April 2018 abgeschlossen sein. Ferner sollten nach Vorstellungen des Vorstandes gut 900 Stellen wegfallen, je zur Hälfte im Ausland und in München. Dem Rückversicherer stehe aber noch ein Sparprogramm bevor, das die Kosten um etwa 200 Millionen Euro pro Jahr senken solle.Anleger hätten diese Schritte allerdings recht spät honoriert, sodass sich die Aktie erst in der zweiten Tageshälfte von einem gesteigerten Kaufinteresse zur Oberseite in Bewegung gesetzt habe. Nun aber stehe das Wertpapier an einem kurzfristigen Abwärtstrend, bestehend seit November 2017, der kurzfristig als Widerstand fungiere und daher volatile Kursschwankungen eingeplant werden müssten. Trotzdem stünden übergeordnet die Chancen auf einen baldigen Ausbruch darüber und damit einhergehendes Kaufsignal recht gut und könnten über entsprechende Long-Positionen nachgehandelt werden.Solange aber noch kein nachhaltiger Anstieg über den Abwärtstrend vollzogen worden sei, seien potenzielle Rücksetzer zurück auf 185,00 Euro stets einzuplanen. Eine signifikante Eintrübung des bisherigen Chartbildes würde sich hingegen erst unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 175,20 Euro ergeben. In diesem Fall müssten Rückläufer auf 166,60 Euro sowie grob 160,00 Euro zwingend einkalkuliert werden. Eine rasche Fortsetzung des seit Mitte 2016 bestehenden Aufwärtstrendkanals würde damit auf einen sehr viel späteren Zeitpunkt verschoben werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" zur Munich Re-Aktie. (Veröffentlicht am 16.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link