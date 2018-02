Kursziel

Munich Re-Aktie

(EUR) Rating

Munich Re-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 188,00 Hold Deutsche Bank Frank Kopfinger 02.02.2018 205,00 Overweight Barclays Capital Claudia Gaspari 01.02.2018 200,00 Hold Jefferies & Company Mark Cathcart 30.01.2018 212,00 Neutral J.P. Morgan Michael Huttner 29.01.2018 215,00 Buy Commerzbank Michael Haid 22.01.2018 223,00 Buy HSBC Thomas Fossard 19.01.2018 185,00 Neutral Credit Suisse Paris Hadjiantonis 17.01.2018 220,00 Outperform RBC Capital Markets Kamran Hossain 16.01.2018 194,00 Buy Citigroup James Shuck 12.01.2018 180,00 Neutral UBS Jonny Urwin 05.01.2018 215,00 Buy Goldman Sachs Johnny Vo 11.12.2017 215,00 Buy Société Générale Vikram Gandhi 22.11.2017 220,00 Buy Oddo Seydler Bank Roland Pfänder 22.11.2017 210,00 Market-perform Bernstein Research Thomas Seidl 20.11.2017 210,00 Accumulate equinet Philipp Häßler 16.11.2017 214,00 Neutral Morgan Stanley Nadine van der Meulen 14.11.2017 158,00 Verkaufen Nord LB Volker Sack 14.11.2017 205,00 Neutral Independent Research Markus Rießelmann 10.11.2017 - Halten DZ BANK Thorsten Wenzel 09.11.2017 210,00 Hold S&P Capital Firdaus Ibrahim 09.11.2017 174,00 Hold Baader Bank Daniel Bischof 09.11.2017

Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

189,45 EUR +0,13% (02.02.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

188,675 EUR -0,41% (02.02.2018, 22:25)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Gewinn in Höhe von 2,6 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 43.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 28 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt Munich Re in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2016 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 16,0 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 219 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (05.02.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Munich Re-Aktie (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 223,00 Euro oder 158,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Munich Re-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG wird am 6. Februar die Zahlen des 4. Quartals 2017 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Munich Re-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von HSBC: Analyst Thomas Fossard hat das Kursziel für von 220 auf 223 Euro erhöht und die Bewertung auf "buy" belassen. Er rechne mit einer höheren Profitabilität bei neuen Abschlüssen in der Rückversicherung, schrieb Fossard in einer Branchenstudie vom 19. Januar. Damit könne sich der Trend der vergangenen Jahr ins Positive umkehren. Das höhere Kursziel habe er mit einem verschobenen Bewertungshorizont begründet.Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Munich Re von 190 auf 188 Euro reduziert und die "hold"-Einstufung bestätigt. Die Geschäftsentwicklung der europäischen Rückversicherer im vierten Quartal dürfte von vielen Sonderfaktoren wie Naturkatastrophen, steuerlichen Effekten und Währungseinflüssen bestimmt worden sein, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am 1. Februar vorliegenden Branchenstudie. Wegen des schwachen US-Dollar habe er seine Ergebnisprognosen für 2018 und 2019 reduziert, sehe den Sektor jedoch weiterhin positiv.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Munich Re-Aktie?Börsenplätze Munich Re-Aktie: