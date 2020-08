Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

16,205 EUR -7,13% (26.08.2020, 17:43)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Mowi-Aktie:

173,50 NOK -6,37% (26.08.2020, 16:25)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

MNHVF



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com (26.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Das Papier des weltgrößten Lachsproduzenten Mowi (ehemals Marine Harvest) gerate zur Wochenmitte deutlich unter Druck. Schwache Q2-Zahlen und Probleme auf einer schottischen Lachsfarm würden dem Papier zusetzen. Zudem entfalle die nächste Dividendenzahlung - ein sonst schlagkräftiges Kaufargument für die Mowi-Aktie.In Q2 habe Mowi 911,2 Mio. Euro erlöst (Prognose: 975,2 Mio. Euro). Unter dem Strich habe der Lachsproduzent einen Nettogewinn von 52,3 Mio. Euro erzielt (Schätzung: 67,9 Mio. Euro). Doch damit nicht genug: Mowi kappe die Prognose. Fortan würden die Norweger eine Produktion von 442.000 metrischen Tonnen anpeilen und damit 8.000 Tonnen weniger.Fast 50.000 Lachse seien nach einem schweren Sturm aus einer schottischen Fischfarm ausgebüxt. Weitere etwa 30.000 Lachse seien bei dem Unwetter gestorben, wie das Unternehmen berichtet habe. Sturm "Ellen" habe dort bereits vor einigen Tagen Befestigungsanker herausgerissen und Netze der Fischfarm zerstört. Insgesamt seien in der Anlage nahe der Insel Arran bei Glasgow 550.000 Lachse gehalten worden.Neueinsteiger sollten vor einem Einstieg klare positive Signale abwarten, engagierte Anleger sollten den Stopp bei 13,50 Euro im Auge behalten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mowi-Aktie: