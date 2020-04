Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Mowi-Aktie:

184,80 NOK +3,01% (17.04.2020, 16:25)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

MNHVF



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com. (20.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Die veröffentlichten Eckdaten für das erste Quartal des laufenden Jahres vorgelegt seien eine bittere Enttäuschung gewesen. Der Aktienkurs des norwegischen Unternehmens gebe daher deutlich nach. Der Vorstandsvorsitzende Ivan Vindheim habe jedoch diesen Kursabschlag genutzt, um zuzugreifen. Er habe nun weitere 6.000 Mowi-Aktien im Wert von knapp 90.000 Euro in sein privates Depot gekauft.Trotz des aktuell eher schwierigen Marktumfelds wäre natürlich ein deutlich besseres Ergebnis wünschenswert gewesen. Dennoch seien die mittel- bis langfristigen Perspektiven für Mowi nach wie vor gut. Die Bewertung der Dividendenperle sei weiterhin günstig und der Insiderkauf mache Hoffnung. Auch Privatanleger könnten das verbilligte Niveau zum Einstieg nutzen. Der Stopp sollte bei 12,50 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mowi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:15,31 EUR -7,10% (20.04.2020, 16:07)