20,17 EUR +1,33% (05.05.2022, 08:34)



19,46 EUR -4,23% (04.05.2022)



DE0006632003



663200



MOR



MPSYF



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (05.05.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Biotechunternehmen MorphoSys weite im ersten Quartal seine Verluste weiter aus. Der Fehlbetrag sei unter dem Strich im Vergleich zum Vorjahr fast verdreifacht worden auf knapp 123 Millionen Euro. Das Geld stecke MorphoSys unter anderem in seine Medikamentenpipeline.Konzernchef Jean-Paul Kress setze nach der Übernahme von Constellation Pharmaceuticals im vergangenen Jahr große Hoffnung auf die noch in der Entwicklung befindlichen Arzneien des US-Krebsspezialisten. Eine große Rolle spiele auch das eigene Medikament Monjuvi. "Unsere klinische Pipeline war noch nie so stark wie heute", habe der Manager der Mitteilung zufolge gesagt.MorphoSys führe aktuell drei zulassungsrelevante Testreihen mit den Mitteln Monjuvi sowie mit Pelabresib durch, welches aus der Feder von Constellation stamme. Diese Medikamente würden den Angaben zufolge auf besonders schwer zu behandelnde Blutkrebsformen abzielen, für die aktuell nur wenig Behandlungsmöglichkeiten am Markt seien.Doch MorphoSys´Ambitionen würden Geld kosten: Um die hohen Kosten für die Forschung stemmen zu können, hätten die Bayern vor rund zwei Monaten die Einstellung aller vorklinischen Projekte bei der neuen US-Tochter angekündigt und den Laborbereich der Amerikaner an den Heimatstandort geholt. Die Kassen seien indes gut gefüllt, MorphoSys verfüge über knapp 850 Millionen Euro an Zahlungsmitteln und sonstigen finanziellen Vermögenswerten.Die Rekrutierung der für die drei Studien notwendigen Patienten schreite unterdessen voran, wie Kress gesagt habe. Weil MorphoSys für die Übernahme von Constellation einen teuren Finanzierungsdeal mit dem US-Unternehmen Royalty Pharma eingegangen sei, stehe der Vorstand unter Erfolgsdruck. An der Börse schwinde jedoch das Vertrauen, die inzwischen vom MDAX in den SDAX abgestiegene Aktie habe allein seit Jahresbeginn fast 40 Prozent eingebüßt.Im ersten Quartal seien die Investitionen in die Forschung und Entwicklung mit 65 Millionen auf fast das Doppelte des Vorjahreswertes gestiegen. Der Umsatz sei gleichzeitig um zwölf Prozent auf 41,5 Millionen Euro geschrumpft. MorphoSys habe den Rückgang der Erlöse im Wesentlichen mit einer hohen Meilensteinzahlung von GlaxoSmithKline im Vorjahresquartal begründet.Die Prognosen für das Jahr habe der Vorstand bestätigt. Demnach solle Monjuvi in diesem Jahr 110 bis 135 Millionen Dollar Erlös bringen. Dafür werde das Unternehmen aber einen Zahn zulegen müssen, denn im ersten Quartal habe das Medikament in den USA knapp 19 Millionen Dollar - umgerechnet 16,6 Millionen Euro - in die Kassen gespült. Damit habe der Wert zwar um rund ein Fünftel über dem Vorjahr gelegen, sei aber fast fünf Millionen Dollar niedriger ausgefallen als im Schlussquartal 2021.Nach den massiven Verlusten in den letzten Monaten sei MorphoSys nun durchaus auf attraktivem Niveau. Die Privatbank Berenberg habe die Pipeline am Markt zuletzt nahezu mit null bewertet gesehen. Doch MorphoSys betone erneut dessen Potenzial. Könne das Unternehmen zeitnahe in diesem Punkt abliefern, dürfte die Aktie wieder deutlich höher notieren. (Analyse vom 04.05.2022)Mit Material von dpa-AFX