ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien baut MorphoSys seine eigene Pipeline an neuen Medikamentenkandidaten aus und hat Antikörper entwickelt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 genehmigte die US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel in einem beschleunigten Zulassungsverfahren das MorphoSys Produkt Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. aktuell mehr als 600 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Tremfya(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (11.05.2021/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) weiterhin mit "kaufen" ein.Das Q1-Zahlenwerk habe sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig im Rahmen der Analystenprognosen gelegen. Dagegen seien die Markterwartungen bei Umsatz- und EBIT übertroffen worden. Der Umsatz sei infolge der in Q1/2020 erfolgten Zahlung von Incyte, im Rahmen des geschlossenen Kooperationsvertrags für die Auslizensierung von Tafasitamab (Monjuvi) außerhalb der USA, eingebrochen. Infolge des starken Umsatzrückgangs und gestiegener F&E- sowie Vertriebs- und Verwaltungskosten habe sich das Ergebnis verschlechtert und sei defizitär gewesen. MorphoSys habe die Guidance für 2021 bestätigt und rechne nach wie vor mit einem Umsatzrückgang.MorphoSys habe weiterhin keinen Ergebnisausblick veröffentlicht. Bei voranschreitenden COVID-19-Impfkampagnen würden nach Erachten der Analysten Risikofaktoren reduziert, die klinische Studien und somit die Weiterentwicklung der Produktpipeline beeinträchtigen würden. Zudem rechne der Analyst mit zunehmender Immunisierung der Bevölkerung mit einer sukzessiven Zunahme von Behandlungen auf anderen Therapiegebieten, wovon die Erlösentwicklung von Monjuvi seines Erachtens profitieren werde. Seine Ergebnisprognosen hätten vorerst Bestand.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von >10% lautet das Votum für die MorphoSys-Aktie weiterhin "kaufen", so Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde bei 95 Euro belassen. (Analyse vom 11.05.2021)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:62,84 EUR -6,46% (11.05.2021, 12:03)Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:62,46 EUR -6,66% (11.05.2021, 11:49)