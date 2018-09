XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (26.09.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Nachdem das Unternehmen in den letzten Wochen ein ganzes Puzzle an interessanten News habe präsentieren können, sei am Dienstagabend das nächste Puzzlestück gefolgt. Man habe bekannt gegeben, dass sein Lizenzpartner Janssen eine klinische Phase-3-Studie (PROTOSTAR) mit Guselkumab bei pädiatrischen Patienten mit chronischer Schuppenflechte (Plaque-Psoriasis) gestartet habe. Laut der Website clinicaltrials.gov solle die Studie mit dem Namen PROTOSTAR etwa 125 an Schuppenflechte erkrankte Kinder im Alter zwischen 6 und 18 Jahren aufnehmen. Sie werde die Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmakokinetik von Guselkumab im Vergleich zu Etanercept und einem Scheinmedikament (Placebo) untersuchen, so Morphosys.Dr. Markus Enzelberger, Forschungsvorstand von MorphoSys, habe erklärt: "Wir freuen uns sehr, dass unser Lizenzpartner Janssen diese Phase-3-Studie zur Behandlung von Kindern mit chronischer Schuppenflechte begonnen hat. Bei Erfolg hoffen wir, dass diese Studie dazu beitragen wird, dieser Patientengruppe mehr Therapiemöglichkeiten zu bieten."Das Wertpapier habe letztlich eine ausgedehnte Konsolidierung gestartet, nachdem es zuvor fast kein Halten gekannt habe. Diese sei nicht ungewöhnlich und ermögliche noch nicht investierten Anlegern, bei der hochinteressanten Aktie einzusteigen. Zuletzt sei sie an eine wichtige Unterstützung heran gelaufen: die horizontale Unterstützung bei 89 Euro sowie die 200-Tage-Linie. Die Pipeline, inklusive MOR208 und MOR106, könnte noch für einige große positive News sorgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:92,30 EUR -0,43% (26.09.2018, 09:48)