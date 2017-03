ISIN MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamentenkandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe.



Humira(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von AbbVie Inc.



Stelara(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (03.03.2017/ac/a/t)







Martinsried (www.aktiencheck.de) - Die MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) gab heute bekannt, dass ihr Lizenznehmer Janssen Research & Development, LLC (Janssen) heute Ergebnisse aus zwei klinischen Phase 3-Studien mit Guselkumab bei Patienten mit moderater bis schwerer Plaque-Psoriasis (Schuppenflchte) berichtet hat, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Janssen wird die Ergebnisse seiner Studien VOYAGE 2 und NAVIGATE beim Jahreskongress der American Academy of Dermatology (AAD) vom 3.-7. März 2017 in Orlando, Florida/USA, vorstellen. Guselkumab ist ein mit Hilfe von MorphoSys' Antikörper-Bibliothek HuCAL erzeugter, vollständig humaner monoklonaler Antikörper, der gegen IL-23 gerichtet ist und von Janssen entwickelt wird."Nachdem bereits im Oktober 2016 über die erfolgreiche Phase 3-Studie VOYAGE 1 mit Guselkumab bei moderater bis schwerer Schuppenflechte (Plaque Psoriasis) berichtet wurde, freuen wir uns sehr über die positiven Ergebnisse aus zwei weiteren Phase 3-Studien mit Guselkumab, die Janssen heute mitgeteilt hat," sagte Dr. Marlies Sproll, Chief Scientific Officer der MorphoSys AG. "Plaque-Psoriasis ist eine chronische Erkrankung, die weltweit Millionen von Menschen betrifft. Wir hoffen, dass diese Therapie Patienten mit moderater bis schwerer Psoriasis zur Verfügung gestellt werden wird und einen Beitrag zu ihrer Behandlung leisten wird. Wie zuvor von Janssen vermeldet, waren die Ergebnisse dieser Studien bereits Teil des Zulassungsantrags von Janssen für Guselkumab in den USA und Europa."Detailinformationen über die klinischen Studienergebnisse können der heutigen Pressemitteilung von Janssen entnommen werden.Über Psoriasis (Schuppenflechte)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:57,28 EUR +2,21% (03.03.2017, 15:11)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:57,45 EUR +2,40% (03.03.2017, 15:26)