XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

95,20 EUR -0,16% (07.09.2018, 11:42)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

95,60 EUR +0,26% (07.09.2018, 11:29)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (07.09.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", könnte sich jetzt bei der Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) eine interessante Einstiegschance ergeben.Ab dem 24. September 2018 würden die Biotechwerte Evotec, MorphoSys und Medigene nicht nur im TecDAX gelistet sein, sondern auch im MDAX beziehungsweise SDAX. Möglich mache es die Neugestaltung der Indexregeln der Deutschen Börse. Die bestehende Trennung nach den Segmenten Tech und Classic sei dabei aufgehoben worden.Unternehmen im DAX, die den Technologie-Sektoren zugeordnet seien, könnten jetzt auch in den TecDAX aufgenommen werden. Werte aus dem TecDAX könnten nach rein quantitativen Kriterien der Marktkapitalisierung und des Handelsvolumens entsprechend in den DAX, den MDAX oder den SDAX aufgenommen werden. Der TecDAX umfasse zukünftig die 30 größten Werte, gemessen an der Marktkapitalisierung und dem Handelsvolumen, die einen Fokus auf Technologie hätten. Der MDAX bilde in Zukunft die 60 größten und meistgehandelten Unternehmen in Deutschland hinter dem DAX ab, der weiterhin die 30 größten Börsenwerte in Deutschland abdecke. Der SDAX werde von 50 auf 70 Aktienwerte vergrößert.Alle drei Unternehmen seien hochinteressante Werte der deutschen Biotechszene. Im letzten Monat hätten sich die Wertpapiere jedoch vollkommen unterschiedlich entwickelt. Während Evotec die Gewinnerliste im TecDAX mit einem Plus von 24% ganz klar anführe, zeige sich Medigene fast unverändert, MorphoSys habe rund 11% nachgegeben.Medigene sei charttechnisch aktuell deutlich angeschlagen. Es könnte sogar noch einmal ein Test der Junitiefs anstehen. Bei Medigene müsse man wissen, dass es sich unter den dreien ganz klar um den spekulativsten Wert handeln. Könne das Unternehmen jedoch in Zukunft überzeugen, sei langfristig mit deutlich höheren Kursen zu rechnen.Bei der MorphoSys-Aktie könnte sich nun eine interessante Einstiegschance ergeben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". In den kommenden Monaten stünden einige wichtige News an, die den Wert wieder beflügeln könnten. Die jüngste Verschnaufpause nach der starken Rally zuvor sei absolut regelkonform. (Analyse vom 07.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: