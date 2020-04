Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 28 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208, wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (16.04.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MorphoSys: Eine wichtige US-Zulassung rückt näher - AktienanalyseMorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hält trotz Coronavirus-Pandemie an den Jahreszielen fest, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Es sei jedoch nicht möglich, die Auswirkungen auf laufende und geplante klinische Studien und den Geschäftsbetrieb zuverlässig vorherzusagen oder zu quantifizieren. Trotz der sich weltweit rasch verändernden Bedingungen und der damit verbundenen möglichen Auswirkungen auf klinische Studien arbeite MorphoSys weiterhin intensiv daran, seine Pläne zur Medikamentenentwicklung aufrechtzuerhalten. Zuletzt habe die Biotechfirma angegeben, die Erlöse von 71,8 Mio. auf 280 Mio. bis 290 Mio. Euro steigern zu wollen. Das operative Ergebnis (EBIT) solle bei minus 15 Mio. bis plus 5 Mio. Euro landen, nach einem Verlust von 107,9 Mio. Euro im Jahr 2019."Wir beobachten die Entwicklungen um Covid19 sehr genau und passen unsere Aktivitäten zur Eindämmung der Pandemie kontinuierlich daran an, um nachhaltig den Wert unseres Unternehmens zu sichern", habe Unternehmenschef Jean-Paul Kress erklärt. Wegen Covid-19 sei die Aufnahme von Patienten in der so genannten "M-Place-Studie" vorübergehend unterbrochen, das gelte auch für das Screening. Deshalb könnte es zu Verzögerungen von Zeitplänen kommen. An den langfristig guten Perspektiven für die Gesellschaft ändere das jedoch nichts.Kurzfristig sollte zudem die sehr wahrscheinliche Zulassung des zur Behandlung einer bestimmten Form des Lymphdrüsenkrebses vorgesehenen Mittels Tafasitamab durch die US-Gesundheitsbehörde FDA für Schwung sorgen. Eine Entscheidung der wird bis Mitte 2020 erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 15/2020)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:93,36 EUR +0,93% (16.04.2020, 11:00)