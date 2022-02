Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

27,76 EUR +1,61% (04.02.2022, 16:45)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (04.02.2022/ac/a/t)





Planegg/München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer BlackRock Institutional Trust Company, National Association hebt Netto-Leerverkaufsposition in MorphoSys-Aktien spürbar an:Die Shortseller des Hedgefonds BlackRock Institutional Trust Company, National Association befinden sich im Attacke-Modus gegen die Aktien des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF).Die Finanzprofis des Hedgefonds BlackRock Institutional Trust Company, National Association haben am 03.02.2022 ihre Short-Position von 0,65% auf 0,72% der Aktien der MorphoSys AG erhöht.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den MorphoSys AG-Aktien:1,60% Arrowstreet Capital, Limited Partnership (01.10.2021)1,50% Systematica Investments Limited (01.02.2022)1,30% Marshall Wace LLP (28.01.2022)0,74% Canada Pension Plan Investment Board (19.08.2021)0,72% BlackRock Institutional Trust Company, National Association (03.02.2022)0,70% Armistice Capital, LLC (24.01.2022)0,52% WorldQuant, LLC (01.02.2022)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:27,73 EUR +1,80% (04.02.2022, 16:30)