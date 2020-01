XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

120,90 EUR +0,42% (24.01.2020, 09:06)

Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

120,00 EUR -0,99% (24.01.2020, 09:21)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie. (24.01.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Nach der Korrektur in den vergangenen Tagen habe die MorphoSys-Aktie am Donnerstag Stärke gezeigt. Auch am Freitagmorgen könne das Papier leicht zulegen. Am Mittwoch hätten noch schwächere Umsätze bei Johnson & Johnson mit dem Partnerprojekt Tremfya für Unsicherheit gesorgt.Die Einschätzungen und Kursziele der Analysten würden deutlich auseinandergehen. "Der Aktionär" schließe sich jedoch ganz klar dem optimistischen Lager an und bewerte die jüngste Kooperation mit Incyte als vielversprechend. Zudem sollten die etwas unter den Erwartungen liegenden Tremfya-Umsätze beim Partner Johnson & Johnson nicht überbewertet werden. Die neuen Projekte würden für MorphoSys bei weitem höhere Beteiligungen versprechen. "Der Aktionär" empfehle deswegen ganz klar, die Gewinne laufen zu lassen. Noch nicht investierte Anleger könnten auf dem aktuellen Niveau noch zugreifen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: