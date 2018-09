Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (27.09.2018/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF).Der TecDAX-Titel habe in den letzten Wochen spürbar nachgegeben (3 Monate: -10%) und sich damit nun deutlich von ihrem Höchststand von Ende Juli bei 124,90 Euro entfernt. Fundamentale Gründe dafür sehe Weininger nicht. Die Geschäftsaussichten schätze der Analyst mit Blick auf die vielversprechende Medikamenten-Pipeline sowie einen weiterhin positiven Newsflow (u.a. Guselkumab (Tremfya); MOR106; Erweiterung der strategischen Allianz mit LEO Pharma) unverändert als intakt ein. Die Wandlung hin zu einem Unternehmen, das Umsätze aus (eigenen) Produktverkäufen generiere, komme nach Meinung des Analysten insgesamt gut voran.Infolge steigender Tantiemen für Tremfya sowie der Lizenzpartnerschaft mit Novartis eröffne sich für MorphoSys zudem ein komfortabler finanzieller Spielraum. Bezüglich des Potenzials von MOR208 (mögliche Zulassung in 2020) bleibe Weininger ebenfalls optimistisch gestimmt. Der Analyst erwarte, dass das Unternehmen seine Zielsetzung für das laufende Geschäftsjahr problemlos erreichen werde. Seine Erwartungen für 2018 und 2019 belasse er somit unverändert.Als ursächlich für die rückläufige Kursentwicklung erachte der Analyst zum einen die gestiegenen Unsicherheiten im Markt (u.a. schwächere Konjunkturaussichten), die mit einer höheren Risikoprämie einhergehen würden. Zum anderen dürften seines Erachtens auch Gewinnmitnahmen nach dem vorausgegangenen starken Kursanstieg eine Rolle spielen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie:XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:91,80 EUR -1,45% (27.09.2018, 12:39)