Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

94,65 EUR +5,23% (08.05.2019, 15:29)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

94,90 EUR +4,86% (08.05.2019, 15:22)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 29 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208 (Tafasitamab), wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet.



Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell rund 330 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (08.05.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.2019 sei es für die Aktie von MorphoSys bislang alles andere als gut gelaufen. Noch Ende Januar habe der Wert bei 105,50 Euro notiert. Bis Mitte März habe er fast ein Viertel seines Wertes auf zeitweise 79,70 Euro verloren. Doch die Schwächephase scheine nun überstanden zu sein. Das Unternehmen gewinne am heutigen Mittwoch mehr als 4% und sei damit der mit Abstand beste Wert des Tages im MDAX. Auf den Plätzen 2 und 3 würden United Internet mit plus 2,8% und METRO mit plus 2,4% folgen.Mit dem jüngsten Kursschub sei das Papier von MorphoSys an einen immens wichtigen Widerstand herangelaufen: die 200-Tage-Linie im Bereich von 95 Euro. Gelinge der Sprung hierüber, würde dies ein neues charttechnisches Kaufsignal für die Aktie bedeuten.In den kommenden Monaten stehe noch Einiges an Newsflow bevor.Am Dienstagabend habe MorphoSys die Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht. "Wir sind sehr gut in das Jahr 2019 gestartet, mit signifikanten Erfolgen in unseren firmeneigenen und Partner-Programmen sowie in der Unternehmensentwicklung", habe der Vorstandsvorsitzende Simon Moroney erklärt. "Die laufende Einreichung bei der FDA verläuft weiterhin nach Plan, was eine mögliche Zulassung in den USA Mitte 2020 unterstützen könnte", so Moroney zum Wirkstoff MOR208, den das Unternehmen zukünftig unter dem Namen Tafasitamab führen werde. Zudem führe MorphoSys Gespräche mit den europäischen Behörde: "Ein erfolgreicher Abschluss könnte dazu führen, dass MOR208 (Tafasitamab) in Europa früher auf dem Markt kommen könnte als bisher angenommen", so Moroney.Zu Wochenbeginn erst habe MorphoSys gemeldet, dass man zusammen mit dem Partner I-Mab Biopharma mit MOR202/TJ202 mit einer Phase-3-Studie beim Multiplen Myleom begonnen habe. Die Behandlung des ersten Patienten in dieser Studie löse eine Meilensteinzahlung an MorphoSys in Höhe von 3 Millionen US-Dollar aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze MorphoSys-Aktie: