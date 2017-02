Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

52,484 EUR -0,98% (24.02.2017, 10:09)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. (24.02.2017/ac/a/t)







Martinsried (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Numeric Investors LLC baut Netto-Leerverkaufsposition in MorphoSys-Aktien moderat aus:Die Leerverkäufer von Numeric Investors LLC haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) leicht erhöht.Die Finanzprofis von Numeric Investors LLC mit Sitz in Boston, Massachusetts, USA, haben am 22.02.2017 ihre Shortposition von 0,49% auf 0,50% der Aktien der MorphoSys AG angehoben.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hegdefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den MorphoSys AG-Aktien:0,60% AHL Partners LLP (02.02.2017)0,58% Adage Capital Management L.P. (17.11.2016)0,50% Oxford Asset Management (13.01.2017)0,50% Numeric Investors LLC (22.02.2017)0,49% BlueCrest Capital Management Limited (23.10.2015)0,47% Marshall Wace LLP (20.09.2016)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:52,55 EUR -0,76% (24.02.2017, 09:54)