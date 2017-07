XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. (21.07.2017/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktie: Marktzulassung in den USA erhalten - AktienanalysePassend zum 25-jährigen Firmenjubiläum gab MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) vergangenen Freitag bekannt, dass sein Lizenznehmer Janssen Research & Development die Marktzulassung für den Wirkstoff Tremfya (Guselkumab) zur Behandlung moderater bis schwerer Schuppenflechte erhalten hat, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Es sei das erste Mal, dass ein Medikament mit einem Wirkstoff auf Basis der firmeneigenen Antikörpertechnologie die Marktzulassung erhalten habe, womit die Wirksamkeit der zugrunde liegenden Antikörper-Plattform bestätigt werde. MorphoSys erhalte durch die Zulassung eine Meilensteinzahlung, zudem erwarte der Vorstand eine Umsatzbeteiligung, denn das Medikament solle noch im dritten Quartal auf den Markt kommen. Details zu den finanziellen Auswirkungen wolle der Vorstand zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Die Veröffentlichung des Halbjahresberichts sei für den 3. August 2017 angesetzt.In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres hätten die Umsatzerlöse mit 11,8 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahresniveau gelegen (Q1/2016: 12,1 Mio. Euro). Der operative Verlust (EBIT) habe sich auf -14,9 Mio. Euro ausgeweitet (Q1/2016: -9,7 Mio. Euro), was maßgeblich auf höhere Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E) zurückzuführen sei. Das Konzernnettoergebnis habe sich auf -15,0 Mio. Euro belaufen (Q1/2016: -7,2 Mio. Euro).Im Gesamtjahr 2017 rechne der Vorstand mit Umsatzerlösen zwischen 46 und 51 Mio. Euro (2016: 49,7 Mio. Euro). Der operative Verlust (EBIT) werde sich auf -75 bis -85 Mio. Euro ausweiten (2016: -59,9 Mio. Euro). Diese Prognose beinhalte allerdings weder zusätzliche Umsätze aus potenziellen zukünftigen Kooperationen oder Lizenzpartnerschaften noch Effekte aus möglichen Einlizenzierungen oder Entwicklungspartnerschaften für neue Wirkstoffkandidaten.Mit einer umfangreichen Sammlung von mehr als 1 Mrd. menschlicher Antikörper besitze MorphoSys nach Einschätzung der Analysten eine gute Grundlage für die Entwicklung neuer Medikamente. Die Entwicklungspipeline umfasse derzeit über 110 Medikamentenkandidaten, von denen sich 29 bereits in der klinischen Erprobungsphase befinden würden. In diesem Jahr erwarte der Vorstand die Ergebnisse zahlreicher klinischer Studien, darunter wichtige Daten aus mehreren Phase-2-Studien. Für den Blutkrebskandidaten MOR208 werde 2017 die entscheidende Phase-3-Studie als letzte Hürde vor einer möglichen Zulassung beginnen. Zudem rechne der Vorstand damit, dass aus dem Portfolio mit in Partnerschaft entwickelten Medikamenten in den kommenden Jahren zunehmend Mittelzuflüsse aus Lizenzgebühren erwirtschaftet würden.Bei der Aktie der MorphoSys AG habe man ausgehend von einem Tief bei 14,65 Euro ab August 2011 eine Aufwärtsbewegung gesehen, die die Kursnotierung bis Dezember 2014 auf ein Hoch bei 88,50 Euro geführt habe. Anschließend sei die Aktie in einen Abwärtstrend übergegangen, in dessen Verlauf sie im Februar 2016 ein Tief bei 33,89 Euro markiert habe. Einer Erholung auf 52,00 Euro seien im Juni 2016 erneut schwächere Notierungen gefolgt, die die Aktie kurzzeitig auf 32,90 Euro zurückgeführt hätten. Allerdings sei das vorherige Tief nicht mehr nachhaltig unterschritten worden. Stattdessen sei es zu einer Bodenbildung gekommen, die im Februar 2017 durch den Anstieg über 52,00 Euro vollendet worden sei. In den folgenden Wochen habe man die Etablierung einer Aufwärtsbewegung gesehen, wobei sich im Bereich um 50,00 Euro eine markante Unterstützung herausgebildet habe.Anfang Juni habe die Aktie ein Hoch bei 67,75 Euro markiert und anschließend konsolidiert. Dabei habe sich im Bereich um 60 Euro eine weitere Unterstützung gebildet. Auf die Nachricht der Zulassung von Tremfya habe die Aktie vergangenen Freitag mit einem Kursanstieg um rund 7% reagiert und sei unter hohen Umsätzen bis auf 68,73 Euro gestiegen. Gelingt der Aktie in den kommenden Wochen der nachhaltige Anstieg über das bei 67,26 Euro verlaufende 61,8%-Fibonacci-Retracement der Abwärtsbewegung von Ende 2014 bis Mitte 2016, sehen die Analysten der DZ BANK charttechnisch mittelfristig Potenzial für einen Anstieg bis zum Hoch bei 88,50 Euro. Unterstützungen finde die Kursnotierung bei 60,00 Euro sowie im Bereich zwischen 52,00 und 50,00, dessen Bedeutung durch die aktuell bei 52,07 Euro verlaufende 200-Tage-Linie verstärkt werde. Ein Durchbruch der Aktie durch dieses Unterstützungsbündel würde das mittelfristige Chartbild allerdings eintrüben und ließe weitere Kursrückgänge erwarten. (Ausgabe vom 21.07.2017)