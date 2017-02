ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), arYla(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), LanthioPep(R), Lanthio Pharma(R) und Slonomics(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe.



Darzalex(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Johnson & Johnson. (22.02.2017/ac/a/t)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.An den scharfen Kursverfall von Dezember 2014 bis Juni 2016 habe sich bei der MorphoSys-Aktie eine inzwischen über ein Jahr andauernde Bodenbildungsphase angeschlossen. In diesem Kontext notiere der Biotechtitel aktuell an einer hochinteressanten charttechnischen Schwelle. Schließlich würde ein nachhaltiger Sprung über die jüngsten Verlaufshochs bei 51,20/51,88/52,00 EUR, deren Bedeutung zusätzlich durch die 50%-Korrektur des gesamten eingangs angeführten Baisseimpulses (51,58 EUR) unterstrichen werde, die diskutierte untere Umkehr vervollständigen.Die Indikatoren stünden einer positiven Weichenstellung nicht im Weg. Im Gegenteil: Der RSI könne mit dem Bruch des seit 2013 bestehenden Abwärtstrends aufwarten und dem MACD sei auf Monatsbasis jüngst ein neues Einstiegssignal gelungen. Zudem sei die Positionierung der Aktie im "HSBC Trendkompass" als idealtypischer "Haussetrend" zu bezeichnen.Gelinge der Befreiungsschlag, würden die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 60 EUR das nächste Anlaufziel definieren, welches zusätzlich ein Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (60,13/29 EUR) unterstrichen werde. Im Ausbruchsfall bietet sich das Hoch vom Juni 2016 bei 51,20 EUR als engmaschige Absicherung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 22.02.2017)XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:53,40 EUR +1,17% (22.02.2017, 09:53)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:53,304 EUR -0,32% (22.02.2017, 10:09)