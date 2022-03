Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (28.03.2022/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) weiterhin zu kaufen.FY/21-Zahlen: Das Gesamtjahr 2021 sei für MorphoSys nicht so lukrativ wie das Jahr 2020 gewesen. Der Gesamtumsatz für 2021 habe 179,6 Mio. Euro betragen (GJ/20: 327,7 Mio. Euro). Dieser Rückgang sei vor allem auf die Vorabzahlung aus der in 2020 abgeschlossenen Kooperation mit Incyte für die Auslizenzierung von Tafasitamab in den USA zurückzuführen. Wie erwartet seien die Umsatzkosten im Gesamtjahr 2021 gestiegen und hätten 32,2 Mio. Euro betragen (GJ/20: 9,2 Mio. Euro). Dieser Zuwachs resultiere hauptsächlich aus dem Verkauf von Munjuvi in den USA. Durch die verstärkten Entwicklungsaktivitäten im Jahr 2021 und die Einbeziehung der Kosten für die Übernahme von Constellation (seit dem 15. Juli 2021) habe das Unternehmen 225,2 Mio. Euro (GJ/20: 139,4 Mio. Euro) für seine F&E-Aufwendungen ausgewiesen.Aufgrund der Vermarktungsaktivitäten für Monjuvi seien die Vertriebskosten im Gesamtjahr 2021 auf 121,5 Mio. Euro gestiegen (GJ/20: 107,7 Mio. Euro). Dieser Anstieg sei auch bei den Verwaltungs- und Gemeinkosten zu beobachten, da transaktionsbezogene Kosten im Zusammenhang mit den Vereinbarungen mit Constellation und Royalty Pharma anfallen würden, die für 2021 mit 78,3 Mio. Euro ausgewiesen worden seien (GJ/20: 51,4 Mio. Euro). Das Unternehmen habe außerdem einen Nettoverlust von 514,5 Mio. Euro im Jahr 2021 bekannt gegeben, verglichen mit einem Nettogewinn von 97,9 Mio. Euro im Jahr 2020. Zum 31. Dezember 2021 habe MorphoSys über liquide Mittel und sonstige finanzielle Vermögenswerte in Höhe von 976,9 Mio. Euro verfügt (31. Dezember 2020: 1244,0 Mio. Euro).Finanzprognose für das Gesamtjahr 2022e: Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, würden die F&E-Kosten für 2022e im Vergleich zu 2021 deutlich erhöht. MorphoSys rechne mit F&E-Kosten in Höhe von 300 bis 325 Mio. Euro (GJ/21: 225,2 Mio. Euro), die hauptsächlich aus den laufenden Phase-3-Zulassungsstudien resultieren würden. Im Gegensatz dazu prognostiziere das Unternehmen, dass die SG&A-Kosten im GJ/22e auf 155 bis 170 Mio. Euro sinken würden (GJ/21: 200 Mio. Euro). Darüber hinaus könnte der Nettoproduktumsatz von Monjuvi U.S. im Jahr 2022e auf 110 bis 135 Mio. USD (GJ/21: 79,1 Mio. USD) steigen, wie es die Finanzprognose des Unternehmens vorsehe. Wie bereits in diesem Update über Tafasitamab für DLBCL (Monjuvi), EZH2-Inhibitor und die neue Einschätzung des Analysten für das Unternehmen beschrieben, sehe Vaseghi die Strategie und Taktik des Konzerns immer noch als integer an, wobei die Geschwindigkeit eine wichtige Rolle für das MorphoSys-Geschäft spielen werde.Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, hat sein Kursziel auf EUR 55,00 (95,00) herabgesetzt und bestätigt seine "kaufen"-Empfehlung für die MorphoSys-Aktie. (Analyse vom 28.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Weder die FMR Frankfurt Main Research AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.Mögliche Interessenkonflikte bei der "MorphoSys AG": Keine vorhanden.